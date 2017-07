Åtte leiligheter totalskadd etter kraftig brann på Støren

To leilighetskompleks er totalskadd etter kraftig brann på Støren og alle beboere skal nå være evakuert. Brannvesenet jobber med å slokke brannen.

Har du bilder eller video? Send gjerne til oss på 02060@nettavisen.no!

– Ifølge informasjonen jeg har fått fra skadestedsleder, skal leilighetene nå være klarert. De ville ikke si det 100 prosent sikkert, men er temmelig sikre, sier rådmann i Midtre Gauldal kommune, Knut Dukane, til NTB ved 17.30-tiden lørdag.

To rekkehus med til sammen åtte leiligheter er totalskadd etter kraftig brann.

– Vi jobber med å kunne gjøre situasjonen så god som mulig for alle som er direkte eller indirekte berørt, sier rådmannen.

Det er voldsomme flammer på stedet og svart røyk. Flere biler står også i brann.

– Det er fare for at brannen kan spres, og det er tett bebyggelse i området, sier operasjonsleder i Sør-Trøndelag politidistrikt Trond Volden til NTB.

Politi, brannvesen og ambulanse er på stedet.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Politiet ber beboere i området om å lukke dører og vinduer på grunn av den kraftige røyken.

Ingen oversikt over omfang

Politiet jobber med å få oversikt over alle beboerne.

Politiet har varslet kommunen, som har satt i verk kriseberedskap.

De som er direkte berørt evakueres til et sykehjem i nærheten. Det er også opprettet et mottakssenter for naboer, på Støren Kulturhus.

Ifølge operasjonslederen i politiet er det ikke kommet meldinger om savnede, skriver VG.

Støren er et tettsted i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Tettstedet ligger en time sør for Trondheim.

Eksplosjonsartet

Johnny Hustad som bor i nærheten av brannen sier til VG at det var en enorm utvikling i brannen den første timen.

Han forteller om flere voldsomme eksplosjoner.

– Det begynte med en brann i ett leilighetskompleks, men brannen spredte seg raskt til huset som sto ved siden av, og nå er også halve dette huset i full brann, sier Hustad til VG.

Politiet fikk melding om brannen klokken 14.37 lørdag.

- Det begynte med en brann i ett leilighetskompleks, men brannen spredte seg raskt til huset som sto ved siden av, forteller en nabo.

Har du fått med deg denne videoen?