Åtte menn dømt til 51 år i fengsel etter storbeslag av narkotika i Hedmark

Åtte menn er i Oslo tingrett dømt til en samlet straff på 51 og et halvt års fengsel eter at tollere i Kongsvinger fant over 300 kilo narkotika i en minibuss.

De åtte, alle menn i 20-, 30- og 40-årene er dømt til fra to til tolv og et halvt års fengsel for å ha hatt befatning med smugling av til sammen 311 kilo narkotika til Norge.

Beslaget ble gjort 28. november 2015.

– Det var det største narkotikabeslaget vi har hatt i Hedmark noen gang, sier seksjonssleder for Tolletaten i Kongsvinger, Morten Nystuen, til NRK.

Tollerne fant narkotikaen i 17 pappesker og en striesekk. Beslaget besto av 229 kilo hasj, 40 kilo marihuana, 26,6 kilo amfetamin, 51.611 MDMA-tabletter og 640 beroligende tabletter.

Blant de åtte dømte er det flere svenske og norske borgere, samt en nederlender.

(©NTB)

Mest sett siste uken