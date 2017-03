Audun Lysbakken vil gi barnetrygd til rike

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): Tidligere denne uken uttalte leder for Sosialistisk Venstreparti (SV) Audun Lysbakken at økt barnetrygden blir en av fire kampsaker under valgkampen i år.

Partiet som alltid forfekter å ta fra de som har mest for å gi til de fattigste vil ikke at barnetrygden skal behovsprøves etter en families inntekt. Alle skal få den, uavhengig av inntekt og formue.

- Du vil gi barnetrygd til rike familier også?

- Ja. Det er fordi vi kan sørge for at de rike kan bidra på andre måter. For eksempel ved å øke skatten for dem. Et utvalg regjeringen satte ned slo fast at det ikke er nok rike folk i Norge til at å kutte i barnetrygden for den gir oss noe særlig penger verken til de fattigste eller til velferd.

- Den modellen de la frem, for å få inntekter som monner, må også lavtlønnede, til og med familier under fattigdomsgrensen, få kuttet sin barnetrygd. Det er meningsløst og da vil faktisk forskjellene øke.

- Fattigste foreldre vil tape penger

- Hvorfor vil det ikke være aktuelt med en behovsprøving av inntekt?

- Vi er mot behovsprøving. Grunnen til det er at det vil kunne skape en fattigdomsfelle, der de fattigste foreldrene vil tape penger. Barnetrygden vil forsvinne for dem derom de går ut i jobb. Det vi ønsker er at flere familier som lever i fattigdom skal få en bedre inntekt.

Rapporten det nevnte utvalget leverte til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Fremskrittspartiet) ble offentliggjort i begynnelsen av mars.

Der heter det blant annet (se s. 141 i rapporten):

«(...). Han argumenterer for at familier med barn har større nytte av en krone ekstra enn familier uten barn. Om man skulle ønske å øke ytelsen til dem med lav inntekt, mener Atkinson at dette ikke bør gjøres ved å kutte ytelsen til rike familier, men ved økt skattlegging av familier og personer uten barn.»

- Godt virkemiddel

- Lysbakken mener barnetrygd er den riktige måten å bekjempe barnefattigdom.

- Barnetrygden er en genial ordning fordi den utjevner forskjeller. De som har mest betaler mest skatt og de som har flest barn får mest i barnetrygd. I tillegg er den et veldig godt virkemiddel for å hindre at mange barn blir fattige fordi den øker inntekten til de fattige familiene uten å gjøre det mindre lønnsomt selv om foreldrene velger å jobbe.

- Derfor ønsker vi at barnetrygden skal begynne å stige i verdi, i tillegg ønsker vi et ekstra tillegg for grupper som er aleneforsørgere og familier med mange barn fordi veldig mange er blant de fattigste.

Endringen, er ikke billig og det blir ikke revolusjonerende stigning med det første, selv om SV skulle komme i regjering.

- I vårt budsjett for i år foreslo vi å bruke litt i underkant av 1,3 milliarder kroner. Det vil gjøre at vi kan få til å gi tillegg til aleneforsørgere og flerbarnsfamilier.

Prislapp: Syv milliarder

- Hvis vi skal gjenreise barnetrygdens verdi, slik den ville vært dersom den ikke hadde stått stille i 20 år, vil det koste syv milliarder kroner. Så det må gjøres over «en del år». Men med noen gode økninger i hvert statsbudsjett kan vi komme et stykke på vei i neste stortingsperiode (2017 - 2021).

- Hvor mye vil dere øke den med de første årene?

- Vi vil begynne å regulere den oppover igjen, det betyr at den ikke vil øke så mye for alle de første årene. Aleneforsørgere og flerbarnsforeldre er grupper som vil kunne få at betydelig løft på kort sikt.

