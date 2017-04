AUF-lederen vil ha tilbake arveavgiften

ANNONSE

YOUNGSTORGET (Nettavisen): - Vi ønsker å ha en ny beskatning på arv, fordi 77 av de 100 rikeste i Norge har arvet sin formue. Man sier at det er den beste måten å omfordele mellom de som har mest og minst, sier AUF-leder Mani Hussaini til Nettavisen.

Arveavgiften ble fjernet av dagens regjering i 2013.

- For de som har aller mest



Nå håper Hussaini å få Arbeiderpartiets landsmøte med på å beskatte nordmenns arv.

- Vi ønsker ikke den beskatningen vi hadde tidligere, men en avgift som har høyt bunnfradrag slik at vi slipper å få uheldige situasjoner. Kun de som har aller mest skal være med å bidra for å løse de store oppgavene i samfunnet vårt, for å få bedre skole, bedre eldreomsorg og et samfunn der alle skal med, sier Hussaini.

Unge Høyre advarer imidlertid mot AUFs forslag til Aps landsmøte.

- Jeg håper Arbeiderpartiets landsmøte ikke lytter til AUF om gjeninnføring av arveavgiften. Det var en grunn til at den ble fjernet, sier leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, til Nettavisen.

- Rammer urettferdig



Øyen Langfeldt mener arveavgiften rammer urettferdig.

- Arveavgiften rammer urettferdig og treffer spesielt hardt de som har vanskeligst for å betale den, sier han, og påpeker:

ADVARER: Leder i Oslo Unge Høyre, Nicolai Øyen Langfeld, advarer Aps landsmøte mot å vedta en gjeninnføring av arveavgiften.

- Arveavgift er ekstra slag i magen på etterkommere av dem som har mistet sine nærmeste. Det er faktisk en grense for hva politikerne skal blande seg opp i, sier Øyen Langfeldt.

- Unge Høyre advarer mot å gjeninnføre arveavgiften og mener det er et ekstra slag i magen på de familiene som mister sine nærmeste?

- Det er nettopp derfor at vi sier at vi ikke ønsker å gjeninnføre arveavgiften, men ønsker en ny beskatning på arv hvor vi virkelig klarer å beskatte rettferdig, for å unngå tilfeller hvor familier mister sine og blir nødt til å selge barndomsboligen fordi de må betale arveavgift, sier Hussaini.

Støtte fra lokallag



Også flere lokallag i Arbeiderpartiet har lagt fram forslag om å ha med et punkt om å innføre en arveavgift i partiets partiprogram.

«Arbeiderpartiet vil utrede innføring av en arveavgift, og se denne i sammenheng med formuesbeskatningen», foreslår Oslo Arbeidersamfunn.

- Har du tro på at dere vil klare å få gjennomslag for dette på landsmøtet?

- Vi foreslår den saken sammen med mange andre saker. Vi tar debattene på landsmøtene, og så får vi se hva landsmøtene har å si, sier han.

