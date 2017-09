Avdød voldtektsdømt mann trekkes inn i Tina-saken i ny bok

En voldtektsdømt mann som ble drept for få år siden, blir i en bok om Tina Jørgensen-drapet regnet av politiet som en av de mest aktuelle kandidatene i saken.

Mannen har fram til nå ikke vært omtalt i forbindelse med det uoppklarte drapet på 20-åringen fra Stavanger for 17 år siden, skriver Stavanger Aftenblad. Mannen bodde i Tina Jørgensens nabolag og solgte leiligheten og flyttet fra Stavanger kort tid etter drapet, skriver forfatter Erlend Frafjord i boken «Da Tina ble drept».

Den 20 år gamle jenta forsvant sporløst etter en kveld på byen i Stavanger 24. september 2000. 26. oktober samme høst ble hun funnet i en dreneringskum ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen fastslo at hun var blitt slått i hjel.

– Målet mitt er at så mye ny informasjon skal føre til at folk ser koblinger. At politiet får nye tips som fører til en oppklaring. Kanskje er det bare én til nå ukjent brikke som mangler før alt faller på plass. Noen ganger er det slik, sier Frafjord til avisen.

Voldtektsdømt og knivdrept

Mannen som altså bodde i Jørgensens nabolag da hun forsvant, er viet et eget kapittel i boka. Forfatteren peker blant annet på et bankuttak i Stavanger som viste at mannen ikke hadde vært i Oslo da drapet skjedde, slik han hadde opplyst om i avhør.

Tre år etter drapet ble denne mannen dømt til ett års fengsel for omfattende vold mot en prostituert kvinne i Oslo. Tre år etter det ble han så dømt til åtte års forvaring for å ha voldtatt og brukt grov vold mot fire kvinner, en dom som senere ble omgjort til åtte års fengsel.

Det var mens han sonet denne dommen at politiet i Stavanger fikk nye tips om ham. I 2013, like etter at mannen hadde sonet ferdig den siste dommen, ble han imidlertid knivdrept av en mann i 30-årene som i retten hevdet at offeret hadde forgrepet seg på hans søster.

Ikke oppklart

Ifølge boka disponerte mannen en mørk BMW da Tina Jørgensen ble drept, en bil som lignet den som var blitt observert drapsnatten ved det antatte åstedet i bakken ned fra bybrua, og som politiet derfor hadde etterlyst. Politiet har imidlertid aldri fått klarhet i om mannen faktisk var i Stavanger drapsnatten.

I internrapporten fra 2013 framgår det at politiet, som følge av mannens død, avsluttet ham som alibikandidat. Ifølge boka anser imidlertid politiet ham fortsatt som en av de mest aktuelle kandidatene.

I boka blir også prosessen mot Tina Jørgensens kjæreste viet mye plass. Mannen ble først siktet for drapet, men siktelsen ble frafalt, og han fikk i 2005 snaut 200.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Saken tok en ny vending i 2015 da til sammen fire menn ble pågrepet og siktet for drapet. Året etter ble imidlertid saken henlagt av Riksadvokaten. Alle fire, inkludert mannen som fortsatt påstår at han deltok i drapet, ble siden tilkjent erstatning for urettmessig straffeforfølgelse.

18. oktober i fjor opplyste så cold case-enheten i Kripos at de vil se på den nå 17 år gamle drapssaken. Før jul kommer gruppen trolig med en rapport der det blir fastslått om de anbefaler politiet å etterforske saken på nytt.

