Avviser at nikabkledd kvinne skal fronte IRN

– Hennes fremste arbeidsoppgaver blir på kontoret. Dette er en kontorjobb. Jeg synes det er utrolig at de samme menneskene som er så opptatt av ytringsfrihet, reagerer på at en kvinne med nikab kommer seg ut av huset og deltar i arbeidslivet, sier Afsar til TV 2.

Samtidig går han hardt ut mot kulturministeren, og utfordrer henne til debatt.

– Det er beklagelig at kulturministeren uttaler seg før hun har satt seg inn i saken, og jeg utfordrer derfor henne til en debatt om dette. Jeg håper hun tar imot utfordringen, sier Afsar.

IRN har fått refs av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for å ha ansatt en nikabtilslørt kvinne i organisasjonen. Ansettelsen kommer etter at Kulturdepartementet bevilget nesten en halv million kroner for å hjelpe IRN i arbeidet med å styrke dialogen med storsamfunnet og samholdet muslimer imellom.

Leyla Hasic.

– Det skal veldig mye til for meg som kulturminister å ytre meg om organisasjoner som Islamsk Råd, men nå velger jeg å komme med et tydelig signal, sier Helleland.

– Tror IRN dette bidrar til å være en bedre brobygger og dialogpartner med andre tros- og livssynssamfunn? Jeg mener dette er ytterst uklokt og provoserende, sier kulturministeren til NTB.

Ifølge stillingsbeskrivelsen skal Hasics oppgaver være kommunikasjonsarbeid, søknadsskriving og IT-drift.

Islamsk Råd Norge har ikke svart på NTBs henvendelser.

