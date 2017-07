Bare tull: Facebook-brukere sprer advarsel om «Jayden K.Smith»

Men Jayden er ingen hacker.

Et såkalt kjedebrev har den siste tiden blitt spred i Danmark, til irritasjon for de mange som har mottatt titalls advarsler. Nå har «brevet» også kommet til Norge.

Det er Facebook-brukere som videresender beskjeden i sitt nettverk, men det er ingen grunn til å sende advarselen om «Jayden K. Smith» til sine venner.

- Fortell alle kontaktpersonene dine i messenger at de ikke må akseptere Jayden K. Smiths venneforespørsel. Han er en hacker og har systemet forbundet til din facebookkonto. Hvis en av dine venner aksepterer, så sørg for at alle dine venner vet om det. Takk. Videresend meldingen slik du har fått den. Hold fingeren nede på beskjeden, og trykk på ikonet som kommer opp. Klikk på navnene på de i liten din som du ønsker å sende den til.

TULL: Denne advarselen er bare tull, og Jayden K. Smith er ingen farlig hacker.

Men det eneste du i tilfelle gjør, er å spamme vennene dine. For det hele er bare tull.

Jayden K. Smith eksisterer ikke, og han er i hvert fall ingen hacker – og i alle tilfelle går det ikke an å hacke kontoen på den måten.

Den danske facebook-siden «Unngå virus og spam», advarer om at det hel er tull - og bare resulterer i spam, skriver Ekstrabladet.

- Vrøvlet er oversatt med Google translate, av en person om synes det er morsomt å spre falske rykter. De videre til sine Facebook-brukere, av flere årsaker:

1. Du mottar en falsk anmeldelse av en falsk hacker.

2. Du sender den til dine venner og det kan betraktes som spam hvis du sender flere enn 10 beskjeder med samme ordlyd.

3. Du irriterer dine venner

4. Navnet Jayden K. Smith er ikke en ekte person, og slett ikke en hacker.

5. En personlig «tjeneste» som virker som en dårlig oversatt Google-oversettelse, bør få dine kildekritiske alarmklokker til å ringe.