Barkebrann i Larvik – fortsatt stor røykutvikling søndag morgen

Ulmebrann i barkanlegg i Larvik ennå ikke slukket.

Tross en iherdig innsats fra brannvesenet og et brannhelikopter er ikke flammene i det som trolig startet som selvantent omfattende ulmebrann i et barkanlegg på Sky i Larvik slukket.

Trenger gravemaskiner

Brannvesenet skal ta en vurdering av hvordan de skal utføre slukningsarbeidet videre i nitiden søndag morgen. De tror det mest lønnsomme vil være å i grave i massen, og spyle på vann for å komme ordentlig til.

– Det er så kompakt at vannet ikke får trengt gjennom all barken og kvisten, opplyser de til NRK.

Hvor lang tid dette arbeidet vil ta, avhenger av hvor mange gravemaskiner de får tak i.

Kan ta dager

Brannen skal være under kontroll, men politiet opplyste at det ikke finnes noen prognoser for når den blir slukket.

– Det siste vi har fått beskjed om, er at dette kan ta flere dager å slukke, sier operasjonsleder Inge Omli Landsrød i Vestfold-politiet til NTB.

Han forteller at brannhelikopteret som går i skytteltrafikk på stedet, tar 3.000 liter om gangen, og at Sivilforsvaret har strukket vannslanger over hele området, men flammene er vanskelig å få has på.

– Det ser ut som et bål, og det er massiv røyk. Dette kan ta flere dager, men det skal ikke være noen stor spredningsfare, sier Landsrød.

Se opp for glør

Sterk røykutvikling kan true både naboer og trafikk, og lørdag kveld gikk brannvesenet i Vestviken ut med oppfordring om at folk skulle se etter glør i luften.

– Glør fra barkbrannen ved Nordic Graden, Sky kan spre seg med vinden fra sør/vest. Så følg med!, skrev Vestfold interkommunale brannvesen på Twitter lørdag kveld.

Dør til dør

Vindretningen gjorde at politiet lørdag ettermiddag gikk fra dør til dør til beboere nordøst for anlegget i Skiensveien og ba dem om å evakuere, eventuelt lukke dører og vinduer for å skjerme seg mot røyk.

Dersom vindretningen skulle endre seg, er politiet forberedt på å stenge trafikken på E 18 om det skulle bli nødvendig, opplyser operasjonsleder Inge Omli Landsrød til VG.

Senere på ettermiddagen advarte brannvesenet mot at folk i store deler av indre Vestfold vil kunne merke den kraftige røykutviklingen fra brannen.

Ulmebrann

Vestviken 110-sentral sa til NTB at det startet som ulmebrann i barken, og at det ikke var snakk om åpne flammer da brannvesenet først kom til stedet. Det ble blant annet tatt i bruk en lift, slik at brannmannskapene kunne spyle vann rett ned på arnestedet.

Ved 18-tiden meldte politiet at et brannhelikopter var satt inn for å delta i slukkingen. Også Sivilforsvaret er på plass og bistår med vannforsyning.

Det var forbipasserende som så røyken og meldte fra om brannen. Brannvesenet meldte om brannen på Twitter klokken 13.12.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?