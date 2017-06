Barn kritisk skadd - foresatte siktet

ANNONSE

Lege og barnevernet slo alarm da barn ble brakt inn med alvorlige skader. Politiet mistenker at barnet har vært utsatt for vold og har pågrepet og siktet barnets mor og stefar.

Barnets mor og stefar er pågrepet og siktet for voldsbruk, nærmere bestemt for brudd på straffelovens paragraf 282, melder Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Det var natt til mandag 26. juni at politiet fikk melding om et barn som var brakt inn til lege med alvorlige skader. Barnevernet kontaktet politiet etter at legen slo alarm.

Barnet ble sendt til St. Olavs hospital med kritiske, livstruende skader.

Politiet er i gang med avhør, og Kripos er koblet inn og bistår i etterforskningen.

De to siktede skal være av utenlandsk opprinnelse, opplyser politiet.

Politiet har varslet en pressekonferanse på politistasjonen i Namsos klokka 17 tirsdag.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med advokatene til de to siktede.

Saken oppdateres.

