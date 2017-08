Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001

Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning.

Konsentrasjonen av barnefattigdom i visse bydeler i Oslo er betydelig både i antall og andel. Det kommer fram i en rapport publisert av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskningen rapporten er basert på, viser at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden 2001, og har en relativt høy utbredelse i storbyene.

– Denne utviklingen bekymrer oss. Barnefattigdom er alvorlig for dem det gjelder og samfunnet som helhet. Vi vet at å bo i et område der mange har dårlige levekår, lav inntekt og lav utdannelse, reduserer barnas livssjanser. Det er liten grunn til å tro at dette kun er et Oslo-fenomen, men her må vi innhente mer kunnskap, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir, i en pressemelding.

– Målrette ressursene

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier til NTB at hun er glad for at de i det siste har fått flere rapporter om barnefattigdom. Det bidrar til økt kunnskap, sier statsråden.

– Det gjør at staten og kommunene i større grad kan målrette ressursene for å hjelpe de familiene som trenger det, sier Horne.

– Foreldre i jobb

– Mye av økningen i antallet barn som vokser opp lavinntektsfamilier skyldes ifølge SSB innvandring, sier Horne.

Ifølge statsråden har over halvparten av barna i familier med lav inntekt innvandrerbakgrunn.

Likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp).

– Det er en av hovedårsakene til at Oslo har større barnefattigdom enn andre kommuner som har færre innvandrere, fortsetter ministeren.

Foreldre i jobb er den viktigste måten å unngå at barn vokser opp i fattigdom, sier Horne. Horne nevner også målrettede tiltak mot barnefattigdom som regjeringen og samarbeidspartiene har satset på, deriblant en økning av den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Rapporten lanseres under Arendalsuka onsdag 16. august.

