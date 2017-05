Barnehagestriden: - Ap-byrådets oppførsel i denne saken gjør meg flau

ANNONSE

I januar skrev Nettavisen at det private barnehageselskapet Espira fikk avslag på sin søknad om tilskudd til å drive to nye barnehager i Oslo.

Avslaget ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som nå gir Oslo-byrådet sin fulle støtte.

«Fylkesmannen har avslått klagen. Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo kommunes vedtak av 2. desember 2016 opprettholdes», står det i vedtaket.

Les også: Oslo kommune får si nei til private barnehager

Høyre: - Gjør meg flau



Høyre reagerer sterkt på avslaget fra Fylkesmannen.



FLAU: Bystyrepolitiker Saida Begum (H) sier hun blir flau av vedtaket fra Oslo-byrådet om å si nei til å støtte private barnehager.

- Dette synes jeg er utrolig trist fordi alle taper på dette. Dette rammer både foreldre, barn og byens barnehagetilbud fremover, sier Saida Begum, Høyres fraksjonsleder i Kultur og Utdanningskomiteen i Oslo, til Nettavisen.



Totalt ville barnehagene gitt 225 nye barnehageplasser i hovedstaden, i boligprosjektete Nybyen på Økern og Krydderhagen på Hasle.

Byrådet har begrunnet sitt avslag med at de vil dekke behovet for barnehageplasser selv, etter avtalen med partiet Rødt om å si nei til private, kommersielle aktører. Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), har også sagt til Nettavisen at de er klare til å overta de aktuelle barnehagene dersom Espira velger å ikke drive uten tilskudd.

- Ap-byrådets opptreden i denne saken gjør meg flau på vegne av Oslo kommune. Vi kan ikke ha det slik at kommunen én dag pålegger noen å bygge en barnehage, for så å plutselig ombestemme seg når barnehagen nesten står klar til bruk, sier Begum.

Her forsvarer Oslo-byrådet avslaget: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

Fakta: Nye barnehager

I 2011 vedtok kommunen at AF-Gruppen måtte etablere en barnehage for ca. 80 barn i forbindelse med boligprosjektet Krydderhagen på Grünerløkka.

I 2012 vedtok kommunen at Selvaag Bolig måtte etablere en barnehage for ca. 140 barn i forbindelse med boligprosjektet i Nybyen på Økern.

Espira har inngått avtale om å drive begge barnehagene, men har fått nei på sin søknad til Oslo kommune om driftstilskudd.

Avslaget ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som av avvist klagen.



Barnehagene skal etter planen stå ferdig i 2018 og 2019.



- Lurer sine borgere



Oslo-byrådet har krevd at barnehagene skal bygges i forbindelse med boligprosjektene. Begum mener de nå skaper en usikkerhet for mange.

- Byrådet har nå skapt usikkerhet om barnehagetilbudet til 900 familier som skal flytte inn i de to boligprosjektene i visshet om de får barnehager tilknyttet boligene, og sendt en enorm regning til utbyggere som bare har gjort det kommunen har bedt dem om, sier hun, og påpeker:

- Dette er å lure sine egne borgere for å tilfredsstille sin aversjon mot private aktører.​ Dette er useriøst, og slik behandler man ikke folk.

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, mener imidlertid at Espira ikke er blitt forskjellsbehandlet.

«Det er Fylkesmannens vurdering at Espira Nybyen ikke er utsatt for usakelig forskjellsbehandling ved vurderingen av søknaden om tilsagn om finansiering», skriver Hovde Parr i avslagsbrevet.



Les også: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

Les også: - Fanatisk av byrådet å si nei til private barnehager



(Artikkelen fortsetter under bildet)



AVSLAG: Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener Oslo kommune ikke har forskjellsbehandlet Espira ved å ikke gi dem kommunal støtte.



- Kan ikke automatisk avslå



Fylkesmannen har også vurdert om det er saksbehandlingsfeil i kommunens vedtak som medfører at vedtaket er ugyldig.

I den forbindelse påpeker de at kommunen ikke automatisk har mulighet til å avslå Espiras søknad om tilskudd, slik det fremgår av avtalen mellom byrådet og partiet Rødt. Men hver enkelt sak må vurderes særskilt.

«En slik forståelse er ikke i tråd med barnehageloven § 14 annet ledd», skriver Hovde Parr, og utdyper:



«Plikten til å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser gjelder kontinuerlig. Oslo kommune kan dermed ikke begrunne avslaget med at fremtidige barnehageplasser ikke er nødvendig, fordi behovet er oppfylt per i dag. Det er ingen automatikk i en slik argumentasjon».

Konklusjonen fra Fylkesmannen er at vedtaket likevel ikke er ugyldig, da det begrunnes med at kommunen selv dekker barnehagebehovet.



Høyre karakteriserer dette som et nederlag for byrådet.



- Det er uten tvil et nederlag for byrådet all den tid Fylkesmannen fastslår at avtalen mellom byrådet og Rødt ikke er i tråd med loven, og det må være en alvorlig strek i regningen for byrådslederen, sier Begum.



Les også: - Her bryter byrådet loven



- Det er ikke vår rolle



Utdanningsdirektøren avviser imidlertid at de har tatt stilling til om det er en «sakelig begrunnelse» å si nei til en aktør, fordi de er private.

- Vi har fastslått at det er mulig for kommunen å si nei til tilsagn om tilskudd i disse to klagesakene. Vi har ikke tatt et prinsipielt standpunkt til ideell/kommersiell drift, sier Hovede Parr til Nettavisen.

Hun forteller at de har vurdert om Oslo kommune har behandlet søknaden innenfor de begrensninger som barnehageloven og forarbeidene gir.

- Loven og forarbeidene sier at kommunen har plikt til å tilby barnehageplass, og tilpasse utbygging etter lokale forhold og behov. Det vi sier er at kommunen har ivaretatt dette gjennom klagebehandlingen. Det overordnede er at det er anledning til å si nei hvis det er sakelig begrunnet, og det har kommunen gjort, sier Hovde Parr.

Hun opplyser også at Oslo kommune i forkant av klagesakene har bedt Fylkesmannen om en skriftlig veiledning knyttet til tolkning av barnehageloven.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

FATTIGERE: Kommunikasjons-og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira mener barnehagetilbudet i Oslo nå blir fattigere med Oslo-byrådets nei til private aktører.

Espira: - Råder full usikkerhet

Espira sier det nå er høyst usikkert hva som skjer med barnehagene.

- Det råder full usikkerhet rundt fremtiden til disse to barnehagene. Fylkesmannen har ikke gitt Oslo kommune medhold i at det skal bli kommunale barnehager. Oslo kommune eier heller ikke seksjonene der barnehagene skal være, sier kommunikasjons-og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til Nettavisen.



Han sier de nå anser klagesaken som avsluttet.

- Vi merker oss at Oslo kommune ikke fikk medhold i sitt opprinnelige avslag til oss, men at Fylkesmannen har lagt vekt på opplysninger som fremkom fire måneder etter vedtaket om at det ikke er behov for disse barnehagene, sier Schei Hansen, og legger ikke skjul på at han er overrasket:

- En slik politisk håndtering fra kommunen i en forvaltningssak er vi overrasket over. Det gjør det i framtiden vanskelig å etablere barnehager fordi spillereglene endres underveis, sier han.

Har du sett denne videoen?