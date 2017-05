Barnehagestriden i Oslo: - Sludder og vås fra Høyre

ANNONSE

Tirsdag angrep Høyre byrådet i Oslo etter at Fylkesmannen hadde avslått klagen på Ap-byrådets nei til Espiras søknad om kommunal støtte til to private barnehager.

- Ap-byrådets opptreden i denne saken gjør meg flau på vegne av Oslo kommune, sa Saida Begum, Høyres fraksjonsleder i Kultur og Utdanningskomiteen i Oslo.

Hun mener avslaget vil ramme både foreldre, barn og byens barnehagetilbud framover.

- Sludder og vås fra Høyre. Arbeiderpartiet gir småbarnsfamilier barnehageplasser, mens Høyre setter barna i kø og fortsetter å bløffe om byrådet, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellelvik Dahl, som nå slår tilbake mot kritikken gjennom Nettavisen.

FLAU: Bystyrepolitiker Saida Begum (H) sier hun blir flau av vedtaket fra Oslo-byrådet om å si nei til å støtte private barnehager.

- Lite troverdig engasjement



Barnehagene skal etter planen bygges i forbindelse med to nye boligprosjekter, og byrådet har begrunnet sitt avslag med at de vil dekke behovet for barnehageplasser selv, etter avtalen med partiet Rødt om å si nei til private, kommersielle aktører.

Begum mener de nå skaper en usikkerhet for mange, og mener byrådet «lurer sine egne borgere».

- Deres engasjement for to enkeltstående Espira-barnehager er lite troverdig når de i praktisk politikk holder barn utenfor barnehagen og gjør hverdagen vanskelig for småbarnsforeldre, sier byråden om påstanden, og påpeker:

- Høyre har aldri gått foran i barnehagepolitikken. I deres alternative budsjett for 2017 har de redusert barnehagebyggingen med 800 barnehageplasser sammenliknet med byrådets opplegg, sier hun.

NY BARNEHAGE: Her i de to første etasjene i boligprosjektet Nybyen på Økern Oslo skal en av barnehagene ligge som byrådet i Oslo ikke vil gi driftstilskudd til. Kommunen krever imidlertid at barnehagen skal bygges før boligene kan overtas.



- Bygger tre ganger så mye

De to barnehagene ville gitt 225 barnehageplasser, men Telelvik Dahl avfeier også kritikken om at avslaget vil føre til færre barnehageplasser.

- Det rødgrønne byrådet bygger tre ganger flere barnehageplasser enn det Høyre-byrådet gjorde de fire siste årene de styrte. Resultatet av Høyres barnehagepolitikk var at 5500 barn stod utenfor barnehagen da Arbeiderpartiet, SV og MDG overtok byrådsmakten i 2015, sier hun, og legger til:

- Oslo hadde ifølge Statistisk sentralbyrå også den dårligste barnehagedekningen blant alle fylker i landet, og den dårligste dekningen blant de store byene.

Tellevik Dahl viser til at de nå gjennomfører politikken velgerne ba om.

- Fylkesmannen har gitt oss medhold i at vi kan gjennomføre denne politikken. Det er bred politisk enighet blant de rødgrønne partiene om barnehagepolitikken, og ingen bør være overrasket over at vi bruker byrådsmakten til å gjennomføre politikken vår, sier hun.

- Private fortsatt viktige



Byråden understreker samtidig at private barnehager fortsatt vil være viktig for Oslo kommune.

FATTIGERE: Kommunikasjons-og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira mener barnehagetilbudet i Oslo nå blir fattigere med Oslo-byrådets nei til private aktører.

- Én av tre av de nye plassene frem mot 2019 vil være private, og seks av ti barnehager i Oslo er allerede private. Fordi vi har opphevet Høyre-byrådets forbud mot å bygge offentlige barnehager, kan vi likevel bygge mange flere plasser enn det Høyre-byrådet klarte. Det er dessuten på høy tid at det satses på den offentlige barnehagen i Oslo, sier Tellevik Dahl.

Espira sier det nå er høyst usikkert hva som skjer med de omdiskuterte barnehagene.

- En slik politisk håndtering fra kommunen i en forvaltningssak er vi overrasket over. Det gjør det i framtiden vanskelig å etablere barnehager fordi spillereglene endres underveis, sier han., sa kommunikasjons-og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira til Nettavisen tirsdag.



