- Det har skjedd veldig mye de siste ukene, konstaterer kommunikasjonsrådgiver Anja Haug Tronrud i Barnekreftforeningen.

Tronrud sier at foreningen ikke har oversikt over hvor mye som har kommet inn etter at Jessica Larsen (41) startet Facebook-aksjonen i midten av februar.

10 millioner



10 millioner er kommet inn bare på Vipps. I tillegg har flere bedrifter gitt så store beløp at de ikke kan bruke Vipps.

-Det er med all ydmykhet og takknemlighet at vi nå og vier en stor takk til alle dere dere ute som har gitt en gave til Barnekreftforeningen, likt, kommentert og delt. Ikke bare har vi fått inn en betydelig sum med penger, det er en glede for alle oss foreldre som har barn med kreft å se at så mange bryr seg om saken, sier styreleder i Barnekreftforeningen, Are Rasmussen på foreningens hjemmeside.

Ikke bare har organisasjonen fått mer penger enn de kunne drømme om.

Lykkelige foreldre



Barnekreftforeningen har også blitt en organisasjon som nordmenn nå har hørt om.

- Trodde du dere skulle være her for noen måneder siden?

- Aldri i verden. Vi er en organisasjon som forsøker å blir større og bli mer tydelige i kommunikasjonen utad. Plutselig vet hele Norge hvem vi er, sier Tronrud til Nettavisen.

- Foreldrene til disse barna synes det er fantastisk at så mange engasjerer seg i barna deres. Det er et stor håp når det finnes så stor giverglede og så mange bryr seg om saken vår, sier hun.

Mer forskning



Etter planen skulle Barnekreftforeningen i år støtte forskning på hjernesvulst. Med mye mer penger i kassa vil foreningen finne flere forskningsområder innen barnekreft som de vil støtte.

- Nå må vi sette oss ned med fagmiljøet og finne ut hvordan vi best mulig kan forvalte pengene, sier Tronrud. I tillegg vil det helt sikkert bli litt mer penger til tiltak som kan gjøre livet litt lysere og lettere for foreldre og barn som lever med barnekreft.