Barnekreftforeningen kan takke en kvinne fra Sarpsborg for at de hittil har fått inn svimlende 4,5 millioner kroner

– Vi er selv medlem i Barnekreftforeningen, så vi tenkte at det hadde vært helt topp å gjøre det samme i Norge. Derfor kopierte jeg teksten, men endret til Barnekreftforeningen i Østfold, forteller Larsen til TV2.

Utfordringen som sendes venner, er at den som utfordrer skal betale en krone til Barnekreftforeningen for hvert liker-klikk man får, og fem kroner for hver kommentar.

Sønnen fikk kreft



I 2014 fikk sønnen hennes Jesper (11) den kreftliknende blodsykdommen LCH, Langerhans-celle histiocytose, som behandles av kreftleger med cellegift.

– Den støtten vi har fått av Barnekreftforeningen i Østfold er helt enorm. De har støttet både Jesper, søsknene hans og hele familien. De har gitt oss mange lysglimt i hverdagen og det var utrolig viktig i en tøff tid, sier Larsen.

Jesper er heldigvis blitt helt frisk, men hvert år får cirka 150 barn under 15 år kreft i Norge. Pengene skal komme dem til gode.

Helt overveldende



Barnekreftforeningen er utrolig takknemlig for hva aksjonen har gjort for dem, og beskriver det som både fantastisk og overveldende.

- Det at noen startet dette som en god ide, ønsket å gi penger til Barnekreftforeningen og at det ble en så stor aksjon, er utenfor vår rekkevidde å forstå, sier fagsjef for Barnekreftforeninge, Britt Ingunn Wee Sævig til Nettavisen tirsdag kveld.

Pengene som har kommet inn skal øremerkes til forskning.

- Det forskes for lite på kreft hos barn og ungdom i Norge og midlene kommer til å gå til forskning på kreft hos denne pasientgruppen, hvor ett av områdene blir forskning på hjernesvulst, avslutter Sævig.

Kjedebrev som dette sprer seg på Facebook. Oppfordringen går ut på å samle inn penger til Barnekreftforeningen.

