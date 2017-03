Barnevernet kan få utvidet makt til å ilegge beboere mobilforbud

ANNONSE

– Dette kan bidra til å beskytte ungdommene fra kontakt med rusmiljøer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Forslaget ble sendt på høring mandag.

I dag har barnevernsinstitusjoner anledning til å nekte beboere å bruke elektroniske kommunikasjonsmidler, som mobiltelefon eller PC, for inntil to uker av gangen.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp)

Bakgrunnen for forslaget er blant annet en henvendelse fra Fossumkollektivet. De mener en vedtaksperiode på to uker fra inntak er for kort.

– Fossumkollektivet har satt ned en ekspertgruppe med ungdommer som har bodd der, og de ser selv behovet for et lengre "mobilforbud". Det er positivt at ungdommene er tatt med på råd, og at dette ønsket kommer fra dem selv, sier Horne.

Høringsfristen er satt til 9. juni 2017.

LES også: Tre asylbarn døde i fjor - UDI aner ikke hvorfor

OG: Forskjellsbehandling av barn i kommunene: - Det er uakseptabelt