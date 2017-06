Basehopper omkom i Aurland

ANNONSE

Ulykken har skjedd i Gudvangen, opplyser politiet i Sogn og Fjordane på Twitter.

GUDVANGEN: Gudvangen ligger i Sogn og Fjordane.

Personen er bekreftet omkommet. Det skal være snakk om en mann. Hans nasjonalitet er foreløpig ukjent.

Mange basehoppere fra ulike land hopper i Gudvangen. Det var en beboer som så ulykken og som meldte fra.

- Det er et vitne som har sett at en fallskjermhopper kom for fort ned, sier operasjonesleder Bengt Ness til NRK.

Vitnet skal ha sittet et stykke unna, men ringte politiet.

Det er Ekstremsporveko på Voss denne uken, men leder Sofie Torlei Olsen sier til Fjordaland at de ikke har organisert aktiviteter i Gudvangen i dag.

Personen er bekreftet omkommen av ambulansepersonell på stedet. — Helse Førde AMK (@amk_helse_forde) June 28, 2017





