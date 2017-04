ANNONSE

Det var lokale folk som var i båten da den kantret, ifølge Avisa Nordland. Det yngste barnet er brakt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. Faren og det andre barnet blir på Nordlandssykehuset. Tilstanden deres er ikke alvorlig.

– Faren og det andre barnet er innlagt hos oss og blir her til videre observasjon. Slik det ser ut nå, er det ikke noe alvorlig for de to som er innlagt på Nordlandssykehuset, sier kommunikasjonssjef ved Nordlandssykehuset, Randi Angelsen, til avisa.

