Bedrageritiltalt kvinne med minst 20 alias tilstår

ANNONSE

Kvinnen erkjente straffskyld for alt hun er tiltalt for i Oslo tingrett tirsdag. Ifølge Aftenposten har hun i 30 år reist Skandinavia rundt for å svindle prester, nonner, organister, studenter og sjøoffiserer. I Sverige kalles hun «Nordens største bedragerske». I Danmark «Kvinnen med den tunge koffert».

Les også: Midelfart-søstrene blant ofrene i bedrageri-tiltale

I retten tirsdag satt hun med ryggen mot vitnene som fortalte hvordan hun hadde utnyttet dem, de siste årene under navnet Marie Madeleine Steen. I juni skal hun for øvrig i retten i Danmark der hun er tiltalt for å ha bedratt Ørslev kloster under navnet Maria Hansen.

Mønsteret er at hun under falsk navn oppnår sympati ved å fortelle om en tragisk historie, som at hun har kreft og kort tid igjen å leve.

Les også: Bedriftsleder dømt til fengsel - slipper å sone fordi anken ble rotet bort

Hun dikter opp en grunn til at hun trenger hjelp, ofrene synes synd på henne og låner henne penger de aldri får igjen. Fra før er hun domfelt tolv ganger for slikt, åtte ganger var i Sverige.

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om to års fengsel, der ett år er betinget.

(©NTB)