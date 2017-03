LEI: Leder ved fiskeforedlingsbedriften Hofseth, Øystein Giske mener at alt for mange sykemelder seg for de minste tegn til forkjølelse. Foto: Foto: Hofseth.no

Bedriftsleder er lei av langvarige sykemeldinger for bagateller

Bedriften Hofseth er en av flere småbedrifter med flere sykemeldte samtidig. Lederen har nå sett seg lei på at folk blir langvarig borte for snufsing.