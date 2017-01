Begge drapssiktede etter Asker-drap samtykker til varetektsfengsling

ANNONSE

Mandag kom nyheten om at to personer er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en 31 år gammel norsk statsborger ble funnet død i Asker søndag.

Politiet startet full drapsetterforskning søndag kveld.

Begge de to skulle etter planen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Begge de siktede mennene, på 33 og 27 år, har samtykket til fire ukers fengsling.

- Min klient samtykker og møter ikke i retten. Han har ikke erkjent straffskyld for drap, sier 33-åringens forsvarer Vidar Lind Iversen til Nettavisen.

Vold med manual

Det er advokat Øyvind Sterri som forsvarer den drapssiktede 27-åringen, han bekrefter også til Nettavisen at hans klient samtykker til varetektsfengsling.

Tirsdag kom den foreløpige obduksjonsrapporten, men leder for Seksjon for vold- og sedelighetsforbrytelser i Oslo, Grete Lien Metlid ønsket ikke å kommentere innholdet i den til Nettavisen tirsdag.

Vidar Lind Iversen forsvarer den drapssiktede 33-åringen.

Etter det Nettavisen har fått opplyst skal den avdøde mannen ha blitt påført vold med en manual, uten vekter, søndag kveld. Det er usikkert om volden som ble utført med manualen er den direkte dødsårsaken.

Ingen av de siktede skal ha hatt som mål å begå drap.

Forsvarerne til de do drapssiktede mennene har ikke ønsket å kommentere noe denne uken.

Trusselmeldinger

Etter det Nettavisen har fått opplyst har den avdøde mannen sendt det som skal være trusselmeldinger til 27-åringen. Søndag tok han med sin 33 år gamle kamerat til boligen til den avdøde 31-åringen hvor det utviklet seg et skikkelig basketak.

Etter en verbal krangel skal den nå avdøde mannen ha slått 27-åringen med en manual uten vekter, før han lukket døren. 27- og 33-åringen tok seg inn i huset ved å bruke makt, før de overrumplet den nå avdøde mannen.

Det skal også ha vært mye blod i huset.

På den avdøde mannens Facebook-profil er det lagt ut en melding med denne teksten søndag formiddag:

«You got some shit to say to me? I will see you soon & say that shit to my face & i will fuckin end you! Fuck with me & i will fuckin put you under me!»

Verken Metlid eller politiadvokat Jens Andenæs har ikke besvart Nettavisens henvendelser onsdag.