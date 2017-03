Berettiget harme-dom anket

ANNONSE

Da saken gikk i Stavanger tingrett tidligere i år, la politiadvokat Mads Lerum ned påstand om at 36-åringen måtte dømmes til 75 dagers fengsel. I stedet fikk mannen 30 timer samfunnsstraff, blant annet fordi retten kom til at mannen hadde foretatt en handling i såkalt «berettiget harme».

LES mer: Sterke reaksjoner på voldsdom i Stavanger



Dommen vakte reaksjoner over hele landet, og nå har påtalemyndigheten bestemt seg for å anke saken til Gulating lagmannsrett, skriver Rogalands Avis.

Bakgrunnen for saken er at 36-åringen låste opp konas telefon mens hun sov ved å føre fingeren hennes på touchskanneren. På telefonen fant mannen bilder av kona der hun hadde sex med en annen mann.

I anken heter det blant annet at Stavanger tingrett har vært bagatelliserende når det gjelder volden som er utøvd, og at påtalemyndigheten fortsatt mener at volden skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Falske resultater Ifølge et dokument som er lekket til avisa Liberation, mistenker politiet bilprodusenten for å ha iverksatt bedrageriet "for å få falske resultater i utslippstester", slik at gjeldende utslippsregler overholdes. En tidligere Renault-ansatt skal ha vært sentral i etterforskningen. Granskingen har i hovedsak konsentrert seg om de nyere Renault-modellene. Men også tidligere modeller, blant annet den første generasjonen av Renault Clio som kom på markedet i 1990, kan ha blitt tuklet med. VW-skandalen Granskingen av Renault startet etter den verdensomspennende Volkswagen-skandalen. I 2015 erkjente Volkswagen, som blant annet produserer bilmerkene VW, Skoda, Audi, Seat og Porsche, å ha jukset med utslippsdata for over 11 millioner dieselbiler som er solgt verden over. I bilene var det plassert villedende programvare som førte til at utslippstallene ble kunstig lave. Skandalen har kostet Volkswagen over 18 milliarder dollar, drøyt 150 milliarder kroner.