Bergen Ap til kamp mot plasten

Da partilaget holdt årsmøte vedtok de en rekke tiltak for å få bukt med plastsøppelet, skriver Bergens Tidende.

Lokallaget vil forby plastposer som ikke er nedbrytbare. De vil også at skip som dumper plast, skal bøtelegges, og partiet vil gi kommunene fullmakt til å utstede bøter for forsøpling. I tillegg vil de ha en merkeordning for klær med mikroplast og heve pantesatsene kraftig til 5 kroner for små flasker og 7 kroner for store.

– Vi innser at dette er et omfattende problem. Internasjonalt så vel som i Norge, sier nyvalgt leder Roger Valhammer i lokallaget. Han forventer at fylkeslaget følger opp vedtaket og at det tas med videre til landsmøtet senere i år.

Problemet med plast i naturen fikk fornyet oppmerksomhet etter at det nylig ble funnet 30 plastposer i magen på en hval som måtte avlives ved Sotra vest for Bergen.

– Jeg tror bildene av gåsenebbhvalen utenfor Sotra har gjort at det har gått opp for de fleste hvor stort dette problemet er. Undersøkelser viser at det slippes ut åtte millioner tonn plast i verdenshavene årlig. Alvoret har sunket inn hos folk, tror Valhammer.

PLAST-FAREN: Forskere fant 30 plastposer i magen på gåsenebbhvalen som måtte avlives på Vindenes på Sotra i Hordaland.