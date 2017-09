Beskylder regjeringen for å ha somlet om inntektskrav for familiegjenforening

Det tok regjeringen 17 dager å innføre et forhøyet underholdskrav for familiegjenforening, men 15 måneder å sette det ned igjen. Nå reagerer Jussbuss.

Underholdskravet for familiegjenforening i Norge ble satt opp - og så ned igjen. I mellomtiden fikk et titall personer avslag som ville ha klart det tidligere og nåværende inntektskravet. Nå anklager Jussbuss regjeringen for sommel, skriver Dagsavisen.

Ida Tønnessen i Jussbuss sier de som søkte og fikk avslag på dette grunnlaget fortejener at Utlendingsdirektoratet (UDI) tar en gjennomgang og omgjør vedtakene, skriver avisa.

Det var i april 2016 at regjeringen vedtok å øke underholdskravet fra 252.472 kroner til 305.200, et krav som ble gjeldende fra mai 2016. Så, i juni 2016, samlet et flertall i kommunal- og forvaltningskomiteen seg om en ny grense. Inntektskravet skulle ikke overstige vanlig lønnsnivå for nyansatte innen lavtlønnsyrker. Først 24. august i år ble underholdskravet justert ned.

- Vi er svært kritiske til at departementet har trenert en klar beskjed fra Stortinget om å sette kravet til inntekt ned, sier Tønnesson til Dagsavisen.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) sier til Dagsavisen at departementet måtte se nøye på saken og at det ble gjennomført en grundig prosess før dette ble endret. Han avviser at de har trenert saken.

