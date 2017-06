Betaler over 15.000 kroner for rasekatt fra Russland: - Det er jåleri, innrømmer katteeier

ANNONSE

- Generelt i samfunnet er vi jo mer opptatt av utseende, vi er mer visuelt interessert. Og rasekattene ser jo veldig fine ut, så plutselig er det ikke bra nok med vanlig katt. Det er litt jåleri, jeg innrømmer det.

Astrid har to rasekatter, en «Scottish Fold», med brettede ører, og en «Scottish Straight», med rette ører. De kostet henholdsvis 12.000 og 9.000 kroner.

Snart får hun en «Scottish Fold» til, denne har hun kjøpt i Russland for 1.000 euro og må nå fraktes til Norge.

- Den kommer med en kurer, så jeg har betalt 600 euro for å få den fraktet hit, pluss litt toll. Så det blir en dyr katt, for å si det sånn, ler Astrid.

- Morsom rase



Katterasen er veldig sjelden i Norge, derfor kommer Astrids neste katt helt fra Russland.

- Jeg kjenner bare til en oppdretter som har fått til å avle frem de fineste kattene av rasen, det var der jeg kjøpte den første katten min, sier Astrid.

- Totalt betaler du altså godt over 15.000 kroner for denne katten, selv om man kan få vanlige katter gratis. Er det verdt det?

- Utgangspunktet mitt var å ha en morsom rase som trives inne. Scottish-katter har et veldig godt rykte, de er litt som hunder. De knytter seg veldig til eieren sin og er veldig kosete, sier Astrid.

I tillegg har hun en plan om å drive oppdrett.

- Jeg har fått mer og mer lyst til å drive et lite katteoppdrett, så til høsten planlegger jeg å få kattunger. De som kjøper rasekatter er gjerne skikkelige katteelskere, og dette blir jo innekatter.

- Katter har tatt over internett



For de som ønsker å kjøpe rasekatt, kan prosessen være lang. Enkelte oppdrettere har venteliste på flere år, og flere reiser til utlandet for å kjøpe katt.

Hanne M. Lund, forbundssekretær i Norske rasekatters riksforbund (NRR), sier til Nettavisen at det er flere årsaker til at rasekatter har blitt så populære.

SCOTTISH STRAIGHT: Astrid innrømmer at det er jåleri å betale tusenvis av kroner for rasekatter.

- Alle årene med å spre informasjon og å arbeide med å heve kattens status har nå kanskje endelig begynner å vise resultater. Med en rasekatt så vet man mye mer hva man får når det gjelder utseende, og ennå viktigere - adferd, sier Lund.

Det å investere i en katt fra en god oppdretter gir også oppfølging og hjelp gjennom hele kattens liv. I tillegg er det én annen faktor som kan ha økt rasekattenes popularitet:

- Katter har jo tatt over internett! Det er kanskje også en viktig grunn til at flere vil ha en katt slik vi kan se på nettet.

Store prisvariasjoner



Prisene på de ulike rasene kan variere veldig. Mens Norsk skogkatt ligger på rundt 7-8.000 kroner, kan et «fint avsldyr» koste opp mot 20.000, sier Lund.

- Det er de spesielle rasene som kan være så dyre. Det skyldes de store kostnadene for oppdretter, som kanskje har vært i USA og Australia for å kjøpe seg avlskatter.

Maine Coon er den desidert mest populære katterasen i Norge.

- Mange mennesker vil ha en naturlig utseende katt, og de vil ha en stor katt! Maine Coon er i gjennomsnitt den største katterasen vi har. Størrelsen kombinert med rasens gemytt har gjort den veldig populær.

Tips og råd



Hvis du vurderer å kjøpe rasekatt, er det først og fremst viktig å finne en seriøs oppdretter, forklarer Lund.

- Mange utnytter etterspørselen vi har i dag, og holder på med det vi kaller for bakgårsavl. De har kjøpt seg et par rasekatter, og produserer kattunger over en lav sko som selges dyrt. Helt uten papirer, sier Lund.

NRR får ukentlig henveelser fra katteeiere som lurer på om de kan få kjøpe stamtavle til katten sin, men det er det dessverre bare oppdretter som kan gjøre.

- Så om man ønsker seg en rasekatt er det viktig å forsikre seg om oppdretter er registrert som oppdretter hos oss eller et annet forbund, at foreldrene er registrert, så det er mulig å få stamtavler.

I tillegg er det viktig at både kattemor og kattefar er friske og sosiale individer. Katteunge skal være lekne og sosiale.

- Katteungene skal ikke løpe å gjemme seg når det kommer besøk. Det er helt OK at kattene er skeptiske til fremmede, men det er ikke ok at de forsvinner helt. Det kan tyde på dårlig sosialisering og kanskje også dårlig avl, sier Lund, og avslutter:

- Kjøper man en kattunge fra en oppdretter registrert i NRR skal det medfølge stamtavle, katten skal være vaksinert, det skal følge med en helseattest og den skal være ID-chippet.

