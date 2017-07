Bhatti fengslet i fire nye uker

Arfan Bhatti, som har sittet varetektsfengslet siden 16. mai, er fengslet i fire nye uker, fortsatt med brev- og besøksforbud.

Fengslingen er i tråd med det påtalemyndigheten ba om. Arfan Bhatti var ikke selv til stede under fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Retten legger til grunn at faren for bevisforspillelse fortsatt er stor.

– Bhatti vet selv hvilke spor han har lagt igjen, og hvilke vitner han kan kontakte for å søke å påvirke deres vitneforklaringer. Dersom han løslates er det nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken ved å søke å påvirke forklaringer til de andre involverte i saken, samt forspille andre mulige bevis i saken, som politiet ennå ikke har sikret, heter det i kjennelsen.

Videre skriver tingrettsdommer Åsa Gjesdal Bech at det fortsatt gjenstår mye etterforskning, blant annet analyse av teledata som beskrives omfattende arbeid.

– De forklaringer som er gitt til politiet så langt er forbeholdne og politiet vil derfor måtte gjennomgå en rekke tekniske bevis for å komme videre i etterforskningen, skriver Bech.

Det kommer også fram at politiet søker ekstern hjelp for å undersøke tilsynelatende slettet materiale, noe som tar tid.

Etter å ha sittet isolert i Ila fengsel, er Bhatti nå overflyttet til Bergen fengsel. Han ble pågrepet sent onsdag 16. mai, siktet for ulovlig befatning med våpen. Han mener at pågripelsen var politisk begrunnet, og har avvist at han har noe som helst med saken å gjøre.

(©NTB)

