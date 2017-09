Bhatti løslates fra varetektsfengsling

Den kjente islamisten er siktet for befatning med fire våpen.

Torsdag løslates Arfan Bhatti fra varetektsfengsling i Bergen. 16. mai ble han pågrepet etter at politiet hadde spanet på islamistmiljøet på Østlandet.

17. mai meldte Nettavisen at han var siktet for brudd på våpenlovgivningen. Den profilerte islamisten har hele tiden nektet straffskyld.

- Jeg er informert om at Bhatti løslates i morgen. Jeg antar at politiets etterforskning dermed har bekreftet det Bhatti hele tiden har fastholdt, nemlig at han ikke har noen tilknytning til denne saken, sier islamistens forsvarer Bernt Heiberg til Nettavisen.

Bernt Heiberg er forsvarer for Arfan Bhatti.

- Løslatelsen skulle etter mitt syn kommet for lenge siden.

17. mai meldte Nettavisen nyheten om at han var siktet for brudd på våpenlovgivningen. To dager etter pågripelsen ble han varetektsfengslet i fire uker.

Nettavisen er også kjent med at Bhatti er mistenkt for å ha vært i befatning med fire ulike våpen, deriblant en maskinpistol.

- Dokumentene i saken er fortsatt klausulerte noe som medfører at jeg verken kan bekrefte eller avkrefte opplysningenen dere sitter på, sier Heiberg til Nettavisen.

Etter pågripelsen nektet den profilerte islamisten å la seg fotografere av politiet. Han motsatte seg også å gi nye fingeravtrykk og DNA-tester, men retten påla ham å gjøre dette. Bhatti anket avgjørelsen til Høyesterett, hvor den ble forkastet.

Nettavisen er også kjent med at politiet har jobbet med analyser av fingeravtrykk og DNA på våpnene, men de skal ikke ha fått treff på Bhattis fingeravtrykk.

Mandag ble en medsiktet i Bhatti-saken på nytt varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er orientert om løslatelsen, etter det Nettavisen får opplyst, men ingen der ønsker å kommentere saken.

Heller ikke politiadvokat ved Oslo politidistrikt Anne Cathrine Ingulstad Aga har ønsket å kommentere saken overfor Nettavisen.





