Bhatti siktet for brudd på våpenloven - pågrepet kvelden før 17. mai

Sent på kvelden 16. mai ble den ekstreme islamisten Arfan Bhatti pågrepet av politiet i Oslo. Flere andre personer ble også pågrepet i saken.

Bhatti ble pågrepet 16. mai, siktet for brudd på våpenloven. Bildet er fra 2010, men er likt slik Bhatti ser ut i dag.

Nettavisen er kjent med at det har pågått spaning mot Bhatti og andre i det islamistiske miljøet «over en viss tid».

Politiet i Oslo har vært svært sparsommelig med informasjon i saken, men bekrefter Nettavisens opplysninger om at Bhatti er siktet for brudd på våpenloven.

Politiet: - Alminnelig straffesak

- Det stemmer. Siktelsen ble utferdiget tirsdag. Dette er en helt alminnelig straffesak som etterforskes videre på vanlig måte, sier politiadvokat i seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt Anne Cathrine Ingulstad Aga til Nettavisen.

- Hvilket brudd i straffeloven er Bhatti siktet for?

- Det ønsker jeg ikke å si noe om nå.

- Har det vært gjennomført avhør?

- Det vil jeg ikke kommentere.

Anne Cathrine Ingulstad Aga, politiadvokat i Seksjon for organisert kriminalitet.

- Bør det ikke være mulig å si noe mer om saken dersom det bare er en vanlig straffesak?

- Jeg ønsker ikke å kommentere mer på saken. Etterforskningen går sin gang så får vi ta stilling til om han skal varetektsfengsles i morgen eller ikke, avslutter Ingulstad Aga.

Pågrepet før fredsprisutdeling

Bhattis faste forsvarer John Christian Elden er lite fornøyd med at hans klient nok en gang har havnet i politiets søkelys.

- Det skal visst nok være et eldre forhold for brudd på våpenloven. Det er samme påstand som arrestasjonene 16. mai 2012 og dagen før fredsprisen ble delt ut til Obama i 2009, sier Elden til Nettavisen.

- Politiet har bedt om avhør i løpet av dagen, så jeg antar at han deretter blir løslatt.

John Christian Elden er Arfan Bhattis faste forsvarer.

I slutten av april meldte Nettavisen at Bhattis voldsdom mot sin ektefelle er rettskraftig, etter at Høyesterett nektet anken fremmet. Etter at Bhatti poserte med våpen i fjellområdene mellom Pakistan og Afghanistan mellom desember 2012 - januar 2014 var han også siktet for terrorvirksomhet.

Terrorsiktelse henlagt

Denne saken ble henlagt av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i april 2015, har Nettavisen tidligere fått opplyst.

I midten av april, etter terroraksjonen i Stockholm, og etter at en 17-åring ble pågrepet og siktet for terrorvirksomhet i Oslo, høynet PST terrorberedskapen til «sannsynlig terroranslag» i Norge, som er det nest høyeste beredskapsnivået.

Saken Bhatti nå er pågrepet for skal ikke være en PST-sak, og dermed håndteres av Oslo politidistrikt, får Nettavisen opplyst.

