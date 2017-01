Bhattis anke forkastet – dømt til fengsel i to uker for vold

ANNONSE

Bhatti ble dømt i Oslo tingrett i januar i fjor. Straffen ble da ansett som ferdig sonet ettersom Bhatti hadde sittet ni dager i varetekt.

Han anket imidlertid til lagmannsretten fordi han mente det var begått saksbehandlingsfeil.

Borgarting lagmannsrett besluttet først å nekte anken fremmet, men Bhatti tok saken videre til Høyesterett, som slo fast at lagmannsretten måtte behandle saken på nytt. Nå har lagmannsretten forkastet anken.

Striden dreide seg om at lydloggen fra AMK-sentralen ble ført som bevis under rettssaken i tingretten. Oslo tingrett fikk avspilt tre lydspor av tre telefonoppringninger fra Bhattis ektefelle 31. juli i fjor. Bhatti er dømt for å ha utøvet vold mot kvinnen denne dagen. (©NTB)