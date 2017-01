ANNONSE

En personbil måtte løftes ned med kranbil fra en bergknaus et par meter høyere enn veibanen etter en utforkjøring på E6 ved Follotunnelen i Vestby søndag ettermiddag.

Ingen av de fire personene i bilen ble skadd, melder politiet. Bilder fra stedet viser at bilen ligger på taket på en bergknaus et par meter over veibanen.

– Berging må foregå med kranbil. Bilen må løftes ned på veibanen igjen, skrev politiet i Follo på Twitter.

Ved 17.40-tiden melder politiet at veien igjen er helt åpen.

Fra stedet: "@opsenfollo E6 syd før Follotunnelen: nødetater på stedet -singelulykke - bil endt opp på fjellhylle- (...)" pic.twitter.com/8i1uXtXIDn — Nyhetstips.no (@nyhetstipsno) 22. januar 2017