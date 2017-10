Bil kjørte i tunnelvegg i Holmestrand- E18 stengt

En bil har kjørt inn i tunnelveggen ved Løkentunnelen på E18 ved Holmestrand. Veien er stengt i begge retninger.

Politiet i Vestfold opplyser at nødetatene er på vei til stedet. Tilstanden til personen i bilen er ikke kjent.

- En person er tatt ut av bilen og tatt hånd om av helse. Uvisst skadeomfang, melder politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen opplyser at veien er stengt i begge retninger på strekningen Larvik – Drammen og at det er omkjøring via fylkesvei 313 fra Hellandkrysset og Bergsengakrysset.

- Ifbm trafikkulykke i Vestfold er det lange køer fra Sande og sørover på E-18. E18 sørgående vil trolig bli åpnet om kort tid, melder politiet i Buskerud.

Vegvesenets ulykkesgruppe er også på stedet. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

Politiet fikk beskjed om ulykken klokken 11.39 mandag formiddag.

Ulykkesgruppa fra vegvesenet har kommet til stedet. — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) 30. oktober 2017

