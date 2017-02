Bildene til Tore dukker stadig opp på ulike Facebook- og datingsider

ANNONSE

Tore Hogstvedt fra Siljan er rett og slett drittlei av at bildene hans blir misbrukt av andre.

Han forteller til TA at det hele startet for cirka tre år siden. Han opplever stadig vekk at svindlere stjeler bilder av han fra Facebook og bruker dem i andre sammenhenger.

Siden den gang har bildene hans blitt brukt på ulike Facebook-profiler, hjemmesider og datingsider.

Hogstvedt er kunstner på fulltid, og har som andre profesjonelle opprettet en offisiell side på Facebook. Siden har over 20 000 tilhengere og blant dem er det mange som har kontaktet Hogstvedt og sagt ifra om falske profiler.

– Det er først og fremst de som har kommet over dem og som har tatt kontakt med meg.

Haugevis av profiler

Ifølge Hogstvedt stopper kontoene aldri å dukke opp.

– Jeg tar kanskje litt i, men det er ikke langt unna ett tilfelle i måneden – av det jeg kjenner til.

Og månedens profil er en Kim David. Som bruker nøyaktig samme profilbildet som kunstnerens private Facebook-konto.

Han har forsøkt å ta kontakt med dem på Facebook, men har hittil ikke fått noe svar.

Tore Hogstvedt figurerer blant andre som Kim David på Facebook.

– Men jeg har rapportert dem inn til Facebook. De svarer stadig vekk at det ikke strider mot deres standard som igjen egentlig betyr at hvem som helst kan bruke ditt foto i hvilken som helst sammenheng. Jeg kunne ønske Facebook tok slike henvendelser mer seriøst.

Han har i ettertid fjernet mange bilder av seg selv på fanpagen, men forteller at det ikke er mulig å skjerme seg totalt når man jobber som kunstner.

Svindel

Hans hittil verste tilfellet var da noen opprettet et nettgalleri som hevdet å selge hans kunst.

– Jeg håper virkelig ikke de har klart å lure til seg penger. Det er selvfølgelig veldig irriterende og trist ettersom de ikke får noe kunst i posten når de betaler over nett.

Han legger til at han ble kontaktet av en kvinne i Arizona som fortalte at noen hadde forsøkt å overbevise dem om at det var de som var kunstneren.

– De hadde til og med sendt et bilde av et amerikansk pass der jeg var avbildet.

Om passet var ekte eller ikke, kjenner ikke Hogstvedt til, men han tror det må være snakk om et fotoredigeringsprogram.

– Det så veldig ekte ut og hun var nære på å bestille min kunst på den falske nettsiden.

Datingsider

Men det er ikke bare på Facebook og nettbutikker bildene hans blir brukt.

Hogstvedt er gift og har aldri vært tilsluttet datingselskaper eller tjenester, men selv her dukker han opp.

– Det at de bruker kunsten og mitt navn kan jeg forstå, men hvorfor i all verden de er så interessert i mitt profilbildet, det kan jeg ikke fatte og begripe.

Han har heller ikke hørt om at noen andre i hans bransje har blitt utsatt for noe lignende.

Vil fortsette å anmelde

Hogstvedt bor for tiden i Lillestrøm, hvor han har anmeldt forholdet til politiet.

Saken ble henlagt, men får likevel beskjed om å fortsette å anmelde om det vedvarer.

«Det er ikke fremkommet tilstrekkelig opplysninger som kan identifisere gjerningsmannen», heter det i henleggelsen.

– Politiet fortalte meg at de ikke har ressurser til å følge opp slike saker, noe jeg mener er kritikkverdig ettersom man har tilgang til teknologien. Men sånn er det vel når saken ikke er alvorlig nok.

Han skal i løpet av 2017 ha en ny utstilling i Beverly Hills og håper de falske profilene ikke sprer seg ytterligere innen den tid.

– Det er ingen god PR.

