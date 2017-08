Bjarne Brøndbo ser rødt i Levanger - langer ut mot Ap og LO

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo har kastet seg inn i valgkampen for Høyre og angriper samarbeidet mellom Ap og LO.

- Nok et stygt bevis for de alt for tette båndene mellom Arbeiderpartiet og LO, skriver DDE-vokalist og Høyre-medlem Bjarne Brøndbo på Instagram. Der har han lagt ut et bilde av seg selv foran to røde telt tett i tett på stand i Levanger - det ene med LO-logo, det andre tilhørende Arbeiderpartiet.

- LO har altfor stor makt og har glemt sin mulighet for å ta samfunnsansvar. Direkte ødeleggende for landet vårt. Jeg blir så oppriktig bekymret, skriver han videre.

Til Dagbladet sier Brøndbo at han ikke har noen ytterligere kommentar til saken.

LO har flere ganger opptrådt side om side med Ap i valgkampen og gjør ingen hemmelighet av at de ønsker å se et flertall for en ny regjering og vil bytte ut Høyre- og Frp-regjeringen.

LO-kongressen har også bevilget 10 millioner kroner til Arbeiderpartiet, 2 millioner kroner til SV og 1 million kroner til Senterpartiets valgkamp, opplyser LO på sine nettsider.

En Instagram-bruker spør om Brøndbo ikke er like bekymret for tilsvarende bånd mellom NHO og Høyre.

En annen mener den tidligere Ap-mannen Bjarne Brøndbo har glemt sin politiske fortid.

- Tydelig at du ikke helt følger med. NHO har støttet høyresiden i politikken i mange år. Og det er skremmende å se at du mener at arbeidstakerne har for mange rettigheter. Du har vel glemt at kua har vært kalv, skriver én kvinne i en kommentar.

I mai i år fortalte Bjarne Brøndbo at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Høyre. Overfor VG forklarte han overgangen med generell bekymring for fagbevegelsens detaljstyring av Arbeiderpartiet i enkeltsaker.

