Bjørn Johnny og Annette fikk to St. Petersfisk i løpet av noen minutter

Ikke mange kan skryte på seg å ha fått St. Petersfisk på stang i Norge. Bjørn Johnny Eide og Annette Fosse tok to på samme fisketur.

ASKVOLL (Hooked.no): Eide og Fosse er bosatt i Førde, men har hytte på Herland i Askvoll kommune i Sogn og Fjordane. Her er de ofte på sjøen med fiskestengene, og som så mange ganger tidligere gikk torsdagens fisketur til en grunntopp på rundt ti meters dyp nord for Tviberg. Her pleier det å stå en del torsk, lyr og småsei, og disse var på plass også denne dagen. Det var likevel en helt annen art som skulle gjøre denne fisketuren ekstra minneverdig.

- Ante ikke hvilken fisk det var



– Selv om vi fisker relativt mye, ante vi ikke hvilken fisk det var som hadde tatt sluken. Noe slikt hadde ingen av oss sett tidligere. Etter at vi hadde tatt et par bilder, fikk vi fjernet kroken og sluppet den tilbake igjen. Så, bare en liten stund senere, hang det plutselig en til på kroken. Denne var krøket i halen, og relativt tung å få opp. Den var også betydelig større. Også denne fikk friheten tilbake, sier Bjørn Johnny Eide til Hooked.

NUMMER EN: Den første av St. Petersfiskene som ble tatt på sluk nord for Tviberg torsdag.

De to fiskerne skjønte at det var noe spesielt de hadde fått på kroken, men at det var tropiske gjester som hadde tatt/blitt tatt av den 60 gram tunge Stingsilden de fisket med, fant de ut først senere.

– Det er jo veldig moro å få noe så uvanlig, men hadde vi visst at dette var god matfisk, og ikke noe giftig og ukjent slik vi fryktet, hadde nok disse to blitt en bedre middag i dag, gliser Eide overfor Hooked.

Kommer på sommerbesøk

St. Petersfisk blir ikke lenger regnet som direkte uvanlig i Norge. Arten trives tilsynelatende langs kysten vår, spesielt lengst sør i landet og i de varmeste månedene av året. Årlig tas det ganske mange eksemplarer av sydlandsgjesten, og de aller fleste av disse går i garn. En og annen stangfangst dukker likevel også opp, men to stangfangster i samme båt i løpet av bare få minutter er nok unikt.

De to fiskene fra nordsiden av Tviberg ble aldri veid, men Eide anslår den største av dem til rundt to kilo. Dette er et virkelig stort eksemplar etter norsk målestokk å regne. I og med at fiskene ble satt tilbake igjen, bør med andre ord artsfiskere og andre galninger i området kjenne sin besøkstid.

En jeger med stor munn

Fellesferien er høysesong for St. Petersfiskfangster. Dette henger i stor grad sammen med at folk flest fisker mest i felleferien, og at folk flest fisker med sluk og pilk. St. Petersfisken er en jeger med stor munn, og sluker og pilker som etterligner mindre byttefisk er nesten alltid fangstmetoden når det meldes om stangfiskede eksemplarer av arten her til lands.

Det var også en sluk som lokket en St. Petersfisk til hugg i Bergen tirsdag denne uken. Bare to dager før den smått historiske fisketuren til Eide og Fosse, var nemlig Kenneth Helgesen ute og dengte en 40-grams Sølvsild på en plass han har fisket i 30 år. Akkurat denne dagen smalt drømmefisken på.

Har tatt 60 ulike arter

– Jeg var ekstremt heldig, ikke bare med arten, men også fordi den forsvant inn i store mengder med tang på veien opp, og satte seg skikkelig fast. Da slo artsfiskerinstinktet inn, noe som resulterte i en del stygge ord, vann opp til livet og en vettskremt fiskekamerat. Men fisken ble berget, min art nummer 60 på stang i Norge, sier artsfisker Helgesen til Hooked.

Tre stangfangster av en såpass uvanlig art som St. Petersfisk i løpet av bare tre dager er helt klart spesielt. Ifølge havforsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet er hyppige fangster av spesielle arter innenfor korte tidsrom likevel noe som skjer rett som det er.

– Det har vært flere episoder der vi har fått mange meldinger om en spesiell art over et kort tidsrom. Stripet pelamide kom for eksemplet inn med et par individer fra Sunnfjord i 2009. Året etter hadde vi nærmest en invasjon av arten langs Vestlandet, og så slo den seg til i Oslofjorden for et par år siden. Dette er en art som ikke hadde vært registrert i Norge på rundt 50 år. Lignende episoder har vi sett for havbrasme, sølvkveite, mulle og St. Petersfisk, i tillegg til stor havnål, sier Bjelland til Hooked.

NUMMER TO: Bare noen minutter etter at den første St. Petersfisken ble landet, fulgte en større artsfrend etter. Denne satt kroket i haleroten.