Bjørn Kjos varsler billigere flybilletter

- Med Maxene vil man åpne et helt annet spekter med tanker på billettpriser. Når man kombinerer dette med å fly til såkalte sekundære flyplasser, så vil billettprisene helt klart komme til å falle, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian Air Shuttle til Nettavisen.

Selskapet blir i mai det første selskapet som mottar Boeing 737 Max, og dermed det første flyselskap som tar denne helt nye flytypen i bruk.

Norwegian har totalt 100 kjøpsopsjoner på flytypen, som betegnes som neste generasjons kort- og mellomdistansefly.

Flytypen har lengre distanse og er billigere i drift, noe som Kjos lover at også vil komme kundene til gode i form av lavere billettpriser.

- Når du flyr med gamle fly, klarer du aldri å bli en lavkostnadssaktør på langdistanse. Samtidig ser vi at det er mer konkurranse nå over Atlanterhavet og det er også veldig bra for forbrukerne. Hvis du halverer prisen, så firedobler du volumene. Det henger veldig tett sammen, sier han.

Analytiker Kenneth Sivertsen i SEB er enig i at man kan vente seg lavere flybilletter over Atlanteren etter at Max-flyene kommer i drift.

- Vi ser allerede at det er større aktører, som British Airways, tar opp konkurransen med Norwegian over Atlanterhavet. Det gir økt konkurranse og økt prispress. Samtidig har Norwegian en fordel siden Maxene er vanskelig å angripe på pris siden de er billigere i drift, sier han til Nettavisen.

Ved siden av billigere flyreiser, venter Kjos å sette inn flyene i nye ruter.

- Maxene har lengre rekkevidde og det åpner for helt nye muligheter på nye markedet hvor det bor mye folk, som India. Asia er et spennende marked og det er der vi får flest bookinger, sier Kjos. Norwegian er allerede i gang med Asia-satsingen og i forrige uke lanserte selskapet sin første rute til Singapore. - Vurderer dere flere ruter til Asia? Ja. Kommer det overflyvningsrettigheter over Russland, vil vi få veldig mange ruter, men det er en annen sak, sier Kjos. Han viser til at Russland har nektet å gi Norwegian overflyvningsrettigheter, og selskapet må fly rundt landet på vei til Asia. Det betyr en betydelig ekstrakostnad for Norwegian, som bruker mye ekstra drivstoff. Ber Norge stenge luftrommet for russiske fly