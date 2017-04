EKSTRAORDINÆR TILLATELSE: På grunn at potensialet for skader i årets beitesesong, fikk derfor Statens naturoppsyn en ekstraordinær tillatelse til å felle en bjørn i Selbu og Tydal i Sør-Trøndelag. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

Bjørn skutt i Sør-Trøndelag

En bjørn er felt ved Øråstjønna i Selbu for å unngå skader når sauen slippes på beite i år.