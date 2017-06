MEDBRAKT: Flere enn Frp har tatt til orde for muligheten til å nyte medbrakt alkohol i parken. I 2013 gikk Unge Høyre ved daværende leder Paul Joakim Sandøy og nestleder Fredrik Punsvik ut og slo et slag for en lovendring. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Blåmandag for alkoforslag på Stortinget

Fremskrittspartiet vil tillate pils i parken, og Venstre ønsker prøveordning med alkoholsalg på bensinstasjoner. Ingen av forslagene får flertall på Stortinget.