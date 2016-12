Bloggeren rømte landet: - Jeg har fått mye sjikane

ANNONSE

OSLO (Nettavisen): - Jeg måtte ta en pause fra bloggingen og alt ubehaget som fulgte med. Derfor tok jeg tre måneder fri og reiste fra Norge. Her jeg sitter nå har jeg verken TV, radio eller aviser. Jeg har tatt med meg noen bøker som jeg leser.

Det forteller Lily Bandehy (67) på telefon fra Azorene. Forfatteren og skribenten er en av Nettavisens bloggere som skapte mest engasjement med sine innlegg i 2016. I august skrev hun et innlegg om at ordet rasisme har mistet sin tyngde i Norge. Innlegget er blant de ti mest leste NA-bloggene i år.

Med eksempler fra sin egen hverdag - fra episoder på bussen, fra badehallen og jobben - hevdet Bandehy at nordmenn med innvandrerbakgrunn er for raske til å trekke rasist-kortet. Mange sa seg enige med henne. Andre kom med andre eksempler og hevdet at rasismen i høy grad er tilstede i Norge og blant annet går ut over muslimske kvinner som går tildekket.

Vil ha større takhøyde



Fra sitt frivillige eksil på Azorene ser Bandehy tilbake på debatten. Hun sier hennes budskap var å utvide debattrommet i Norge når det gjelder islam og muslimer.

Bandehy, som opprinnelig er fra Iran og vokste opp i et muslimsk hjem, sier hun vil bruke sine erfaringer og kunnskap til å løfte vekk det hun oppfatter har vært et lokk på debatten om islam som politisk ideologi.

- Farlig å legge lokk på debatten

- Rasisme brukes ikke bare om rase, men om all kritikk av religion, og det er det jeg reagerer på. Når vi ser at konservativ islam har fått større fotfeste i Norge, er det ikke rart at skepsisen og kritikken av islam også vokser. Det som er farlig er at det legges lokk på denne debatten, slik jeg mener det skjedde etter karikatur-debatten i 2006. I Norge har vi et ordtak som sier at når sola renner, sprekker trollene. Vi må sørge for at alle meninger kommer fram. Først da får vi lettet på trykket, sier hun.

- Opplever du at debatten har endret seg, er det blitt mer rom for islam-kritikk?

- Ja, jeg mener å ha sett en endring. Det kom en endring etter Hege Storhaugs bok "Islam, den 11. landeplage". Den åpnet en ny debatt. Nettavisen har også bidratt gjennom å slippe fram sekulære muslimer og eks-muslimer som bloggere. Dette bidrar til en bedre og åpnere debatt, hevder Bandehy.

Selv sier hun om egen deltakelse i debatten at det etter hvert ble så mye at hun måtte ta en pause.

Lily Bandehy forteller om sjikane og indirekte trusler, men sier hun kommer tilbake og fortsatt vil delta i samfunnsdebatten.

- Det har vært mange positive tilbakemeldinger, men også mye ubehag. Jeg har fått mye sjikane, og det er slitsomt i lengden. Etter å ha vært gjennom en del, valgte jeg å ta en pause.

Opplevde sjikane og indirekte trusler

Bandehy forteller om sjikane og indirekte trusler. Hun er blant annet blitt bedt om å tie om islam og dens lære så lenge hun ikke har noen teologisk bakgrunn.

- Det er folk som ber meg holde kjeft. Dette er folk som ikke vil ta debatten, men vil kvele den, sier hun.

I fjor opplevde hun at en mann med innvandrerbakgrunn kom bort der hun sto på en bussholdeplass, åpnet smekken og urinerte på henne.

- Nå tar jeg en pause fra alt, men i mars er jeg tilbake og akter å fortsette med bloggingen, sier hun.

