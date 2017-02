Boliger tatt av snøskred i Longyearbyen

ANNONSE

Det har gått et snøskred på Longyearbyen på Svalbard. Ifølge Svalbardposten er to blokker med tilsammen seks leiligheter tatt av skredet.

- Det har gått et skred i Vei 228, det er det vi vet foreløpig. Vi har ikke fått melding om at noen tatt. Vi har personell ute, sier sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen til avisen.

- Hoppet fra vinduer



Ifølge avisen er utrykningskjøretøyer og redningsmannskaper på stedet, og det skal være sett personer som har hoppet ut av vinduene. Bilder Svalbardposten har viser at biler er skjøvet inn mot husveggene i husrekka nedenfor de to blokkene som er hardest rammet.

Klokken 12.15 sier sysselmannen at det ikke er kommet melding om skadde eller savnede i skredet. Folk evakueres nå fra boliger i område.

Evakueringssenter opprettes på Rabalder Cafe i kulturhuset.

Stor skredfare



I desember kom en rapport som sier at 34 bygg i Longyearbyen er spesielt utsatt for skred. Et av stedene er Sukkertoppen, der skredet gikk tirsdag formiddag.

NVE sendte tirsdag morgen ut et skredvarsel for Svalbard av styrke fire – som er den mest alvorlige faregraden. Ifølge Meteorologisk institutt blåser det nå liten storm på Svalbard, men den er ventet å minske utover ettermiddagen.

NVE har en representant på Svaldbard, og det vil bli gjort undersøkelser. Det er for tidlig å si hvilken styrke og omfang snøskredet hadde.

Også søndag gikk det et mindre ras i Longyearbyen. Det ble observert scooterspor som både gikk inn i og ut av skredet. Skredområdet ble gjennomsøkt med søkeutstyr, og letingen avsluttet etter at det ble slått fast at ingen var tatt av skredet.

Dødsskred



I desember i 2015 gikk det et støre skred i samme fjell. En 42 år gammel mann døde i selve skredet, mens en to år gammel jente døde dagen etter på sykehus.

Totalt ble ti hus ødelagt, og i alt befant det seg 24 personer i husene. Til sammen ble 181 personer evakuert.

SKRED: Det har tirsdag gått et sked fra fjellet Sukkertoppen. Arkivfoto.

DØDSSKRED: Frivillige og hjelpemannskaper var raskt på stedet da dødsskredet gikk i desember 2015. Også denne gang er folk på plass med spader for å hjelpe i søket.

Avalanche in the centre of Longyearbyen (Svalbard). pic.twitter.com/QMAbF9zIuJ — LoyaltyLobby (@LoyaltyLobby) 21. februar 2017