Bonde stanget i hjel av okse i Hedmark

En gårdbruker i Engerdal i Hedmark døde etter at han ble stanget av en okse på et jorde.

Politiet fikk melding om hendelsen litt etter klokka 10 tirsdag, skriver NRK.

Lensmannen i Engerdal, Lasse Kalvø, opplyser at mannen ble funnet av familiemedlemmer.

– Det som har skjedd, ut ifra skadene på mannen og spor på stedet, er at han har blitt stanget i hjel av en okse, sier Kalvø.

Ifølge kanalen var mannen alene da ulykken inntraff. Politiet undersøker omstendighetene rundt hendelsen. Arbeidstilsynet er varslet om saken.

– Men det er ingenting som tyder på noe slurv fra gårdbrukerens side. Her tyder alt på at han har vært uheldig, og at det var en tragisk ulykke, sier Kalvø.