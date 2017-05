ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): Blokadene er en protest mot landbruksoppgjøret.

- Vi vil synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes ifølge organisasjonens nettsider.

Overfor TV 2 sier han at de ikke kan utelukke at enkelte butikker vil gå tomme for enkelte varegrupper.

Tirsdag ble det brudd i jordbruksforhandlingene. Torsdag aksjonerte bønder langs veier og i butikker landet over. Nå trappes de sentrale aksjonene opp.

Gunnar Stavrum: Mer til bøndene betyr dyrere mat

- Vi ønsker ikke å ramme forbrukerne, men vi må si klart ifra om konsekvensene av at regjeringen ikke vil satse på et jordbruk over hele landet. Det er en politikk som kan ramme forbrukerens ønsker om trygg kvalitetsmat, sier Bartnes.

- Vi håper forbrukerne har forståelse for aksjonen, legger han til.

Samtidig har bøndene vært ute i butikkene med klistremerker som oppfordrer forbrukerne til å velge norske varer.

Dette er de 23 grossistlagrene som blir blokkert fra fredag morgen 19. mai klokka 06:

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er kritisk til at Norges Bondelags planlagte blokkade:

- Jeg registrerer at bønder som har takket nei til høyere inntektsvekst enn andre grupper, nå setter i verk aksjoner som kan ramme vanlige folks tilgang til mat, sier Dale til NTB.

Han mener bøndene med dette rammer de samme innbyggerne som de vil sende skatteregningen for sine inntektskrav til.