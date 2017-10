Borgerlige ungdomspartier vil tredoble antall kvoteflyktninger

Unge Høyre, KrFU og Unge Venstre mener regjeringen legger opp til å ta imot altfor få kvoteflyktninger neste år. Ungdomspartiene vil tredoble antallet.

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen foreslått å ta imot 1120 kvoteflyktninger, langt mindre enn nivået fra de tre foregående årene. Samtidig er asylsøkertallene lave for tiden.

– Når antall asylsøkere går ned som det gjør nå, bør antall kvoteflyktninger i stedet gå opp, sier Sandra Bruflot, nestleder i Unge Høyre til NRK.

Hun har støtte fra leder Ida Lindtveit i KrFU og leder Tord Hustveit i Unge Venstre.

– Det er rett og slett pinlig for Norge og vårt internasjonale renomme at regjeringen velger å kutte antall kvoteflyktninger. Vi har tidligere vært vårt internasjonale ansvar bevisst, vi har pekt på andre EU-land og sagt at de bør ta det ansvaret. Nå gjør vi det motsatte, det synes jeg ikke at Norge bør gjøre, sier Lindtveit (KrFU) til kanalen.

