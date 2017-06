Brann i garasje i Lillestrøm

ANNONSE

Rundt 18.15 mandag kveld melder politiet i Romerike om at det brenner i en garasje på Lillestrøm, og at det er fare for spredning.

- Vi har fått evakuert de som er i nærheten, men jeg har ikke fått vite noe om hvorvidt brannen er slukket. Det er veldig, veldig mye røyk, men vi har kontroll på de i nærheten, sier operasjonsleder ved Romerike politistasjon, Patrick Solberg til Nettavisen.

Rundt 18.40 skriver Romerike 110-sentral på Twitter at brannen er slukket, og at etterslukking pågår.

Havnegata 4 Lillestrøm. NRBR melder om brann i garasje med fare for spredning. Utrykning til stedet. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) June 26, 2017

Brannen er slukket - etterslukking pågår. — Romerike 110-sentral (@Romerike110) 26. juni 2017

