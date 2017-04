ANNONSE

Onsdag ettermiddag rykket nødetatene ut til en brann ved et industribygg mellom Sande og Svelvik. En konteiner og et telt hadde tatt fyr, og giftig røyk spredte seg i området.

I 18.30-tiden opplyste politiet i Søndre Buskerud på Twitter at brannen var under kontroll, og at to personer ble behandlet for røykskader av ambulansepersonell.

Ifølge vaktleder Bjørn Henriksen i Vestfold brannvesen rykket brannmannskaper fra Svelvik, Sande og Drammen ut til brannen. Folk som bor i nærheten av fabrikken Jensen madrasser, ble bedt om å forlate hjemmene sine.

– På grunn av vindretningen er det beboere øst for fabrikken som er blitt bedt om å forlate husene sine, sier Henriksen.

