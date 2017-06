Brann på Toppåsen skole - gymsalen er totalskadd

ANNONSE

Saken oppdateres!

Like over halv tre onsdag ettermiddag fikk politiet i Oslo melding om at det brant i en vegg på Toppåsen skole ved Holmlia.

- Da vi kom til stedet var det full overtenning i gymsalen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engeset til Nettavisen.

OVERTENT: Gymsalen på Toppåsen skole var overtent da politi og brannvesen kom til stedet.

- Spredte seg

Ingen personer sal ha blitt skadd i brannen. Men flere bygg på skoleområdet ble evakuert.

Brannen spredte seg fra gymsalen til et annet bygg som tilhører skolen. Men politiet har nå kontroll på brannen, slik at den ikke sprer seg videre i bygget.

- Gymsalen er å anse som tapt, altså totalskadd. Det er kontroll på brannen som spredte seg til det andre bygget, og det er ikke lenger fare for spredning, opplyser Engeset like over klokken halv fire.

Operasjonslederen vet ikke om det befant seg noen i gymsalen da det begynte å brenne, og politiet foreløpig ikke har noen formening om hvordan brannen oppsto.

Politiet oppfordrer folk i nærheten til å lukke dører og vinduer.

- Regner aske

Rune Aasgaard er en av de nærmeste naboene til skolen. Han forteller om dramatiske scener.

- Det er nesten ikke noe igjen av gymsalen, og brannvesenet jobber nå med å forhindre at administrasjonsbygget også skal overtennes, forteller han til Nettavisen.

Han sier videre at politiet har sperret av et stort område, og bedt folk om å holde seg unna.

- Huset mitt ligger fire tomter unna skolen, og her regner det aske. Det er veldig mye røyk i området.

Toppåsen skole. Vi er på stedet. Det brenner i gymsalen på skolen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2017

Det anmodes om at naboer til brannstedet lukker dører og vinduer grunnet mye røyk i området. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 14, 2017

