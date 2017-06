Bråten-drapet: – Vi var unge og dumme

ANNONSE

En 33-åring erkjenner ikke straffskyld for drapet på Egil Tostrup Bråten for 15 år siden. Hans medtiltalte sier seg derimot skyldig i grovt ransforsøk.

– Vi var unge og dumme, sa den nå 30 år gamle mannen da han forklarte seg for Oslo tingrett tirsdag.

Den fatale novemberkvelden i 2002 møtte han kameraten i Oslo sentrum. De var blakke og trengte penger. De observerte Bråten komme gående og bestemte seg for å rane ham, forklarte tiltalte i retten.

De to var henholdsvis 18 og 16 år gamle da 23 år gamle Bråten ble knivstukket og drept like utenfor sin bolig i Oslo sentrum den 18. november 2002.

Aggressivt

Men ransforsøket utviklet seg til en aggressiv slåsskamp, fortalte 30-åringen i retten. Selv ble han slått i bakken og gjøv løs på Bråten med en skrutrekker. Bråten ble stukket flere ganger i hodet.

– Jeg hadde panikk. Jeg tenkte ikke over hva jeg gjorde, sa tiltalte.

Deretter så han at kameraten hadde tatt fram to kniver og at han stakk Bråten i brystet med den ene. Bare noen sekunder senere så han at Bråten segnet om.

– Jeg skjønte ingenting, der og da. Jeg fikk sjokk og ropte «vi løper».

Dagen etter fikk han se i avisa at Bråten var død.

Erkjenner ikke straffskyld

Drapet på Egil Tostrup Bråten i 2002 var en av de store uløste drapsgåtene i Norge inntil i fjor høst. Da pågrep politiet i Oslo en nå 33 år gammel mann på bakgrunn av DNA-prøver som ble funnet på en knivslire i nærheten av åstedet.

I Oslo tingrett tirsdag svarte den tiltalte 33-åringen «nei» på spørsmålet om straffskyld.

