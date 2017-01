Breivik-advokat gikk rett i strupen på Regjeringsadvokaten

ANNONSE

– Staten ble dømt i tingretten dømt for brudd på menneskerettighetene. Hvordan kan regjeringsadvokaten gå så høyt på banen og avslutte sin prosedyre tirsdag med å si at denne saken bringer menneskerettighetene i vanry, spurte Storrvik da han innledet sin prosedyre for Borgarting lagmannsrett.

– Jeg tror grunnen er at regjeringsadvokaten har forstått Menneskerettighetsdomstolens rettspraksis feil, framholdt han.

- Lever i et helvete

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa helt på tampen av rettsdagen tirsdag at faren ved å innlemme menneskerettighetene i norsk lovverk og rett, er at det «kan gå inflasjon i dem».

Da terrordømte Anders Behring Breivik forklarte seg i retten forrige uke forklarte han at han ikke kunne synes synd på seg selv.

- Jeg lever i et helvete, sa terroristen i retten.

- Jeg kan ikke tillate meg å synes synd på meg selv. Jeg må si til meg selv at jeg har det bra, det er en overlevelsesmekanisme.

- Brudd på menneskerettighetene

Sejersted sa i sin prosedyre at straffen Breivik føler på er slik det skal være.

- Straff skal føles. Straff skal være en straff, så det er ikke noe som er galt i at han føler det som et onde eller er misfornøyd med straffen han får. Det er slik det skal være.

Han henviste til at Breivik, etter hans mening urettmessig, har fått reise sak mot staten for brudd på menneskerettighetene, all den tid han er blitt behandlet utpreget humant og profesjonelt i fengslene.

– Å kalle den behandlingen Kriminalomsorgen har gitt Breivik et brudd på menneskerettighetene, er å gjøre menneskerettighetene en bjørnetjeneste, sa Sejersted.

Storrvik poengterte, i tillegg til å vise til tingrettsdommen, at også Sivilombudsmannens tilsynsmyndighet satte sikkerhetsregimet i et menneskerettighetsperspektiv og anbefalte endringer allerede sommeren 2015. Det var endringer Skien fengsel gjennomførte kort tid etter.