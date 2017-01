Breivik gjorde høyreekstrem hilsen

ANNONSE

Som ventet gjorde Anders Behring Breivik nazihilsen da han ankom ankesaken i Skien fengsel tirsdag ettermiddag.

Breivik henvendte seg til fotografene da han gjorde hilsenen. Iført svart dress og hvit skjorte ankom Breivik rettssaken uten håndjern tirsdag.

Dommer Øystein Hermansen ba ham la være å gjøre dette flere ganger under saken, da det virker forstyrrende.

- Krenkende



- Når du løfter hånden, og gjør en slik hilsen, virker det krenkende for rettens verdighet, og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, sa Hermansen.

- Jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger.

Da Breivik ba om å få komme å få si noe, ble han straks avbrutt av dommeren.

- Jeg ønsker ikke din kommentar på dette.

Massivt sikkerhetsoppbud



Borgarting lagmannsrett er for anledningen satt i gymsalen i Skien fengsel. Sikkerhetsoppbudet rundt saken er massivt, og det er opprettet en flyforbundssone over fengselet de to ukene rettssaken pågår.

Samtlige pressefolk som skal inn i fengselet må gjennom tre sikkerhetssluser, hvor klær og utstyr blir kontrollert for ulovlige gjenstander.

Anders Behring Breivik (t.v.) og Breiviks advokat Øystein Storrvik under rettssaken i fjor. Storrvik kalte Breivik forvirret og sårbar i retten, og mener staten krenker Breiviks menneskerettigheter ved å ikke ta hensyn til denne sårbarheten.

Da Oslo tingrett skulle behandle søksmålet mot staten, utførte Breivik en høyreekstrem hilsen da håndjernene var tatt av, ikke ulik den nynazister bruker. Ifølge NRK vil han også denne gangen utføre en hilsen, men det er usikkert om det er den samme hilsningsgesten han utførte sist.

Menneskerettigheter



Breivik mener soningsforholdene og sikkerhetsforanstaltningene i Skien fengsel er så ytterliggående at de bryter med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Tingretten sa seg delvis enig med ham; de fysiske sikringstiltakene og kroppslige kontrollene han daglig blir utsatt for, er for tøffe, men kontrollen av hans kommunikasjon med omverdenen er innenfor de rammene Menneskerettighetsdomstolen har fastsatt gjennom sin domspraksis.

Både Breivik og staten har anket hver sine deler av dommen fra tingretten. Det er derfor hele sakskomplekset som skal opp til behandling i lagmannsretten.

Saken skal etter planen tas opp til doms onsdag i neste uke.