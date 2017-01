Breiviks besøksvenn: - Min jobb er å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest forhatte person

ANNONSE

Mannen som har hatt jevnlige samtaler med Anders Behring Breivik de siste tre årene, fortalte retten fredag om sin oppfatning av massedrapsmannen.

- Min jobb er å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest forhatte person, sier terrordømte Anders Behring Breiviks faste besøksvenn.

- Faglig utfordrende



Som siste vitne ut i ankesaken om Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett fredag, fortalte Breiviks besøksvenn (48) gjennom flere år om det spesielle oppdraget han har påtatt seg.

48-åringen sier spørsmålet om å bli Breiviks besøksvenn kom brått og uventet på han i 2014. Han sier at grunnen til at han sa ja til oppdraget var et sterkt ønske om å forstå hva som førte til 22. juli-angrepene. Han sa ja også av altruistiske årsaker.

– Anders Behring Breivik har behov for menneskelig kontakt, og jeg ble spurt. Presten her i fengselet sier noe fint: «Glem ikke menneskeverdet». Jeg prøver å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest forhatte person. Samtidig er det faglig utfordrende, sier han.

48-åringen sier det fram til i dag er veldig få mennesker som har vist om oppdraget hans.

Les også: Breivik: - Ja, jeg er blitt mye mer radikal i fengselet

Anders Behring Breivik ankommer rettssalen fjerde dag av rettssaken.

Hver 14. dag



Den profesjonelle besøksvennen, en 48 år gammel offiser og prest, treffer nå Breivik én gang i uka for uformelt samvær. Siden februar 2014, har familiefaren fra Skien møtt Breivik til samtaler på mellom én og halvannen time. Først hver fjortende dag, så hver uke fra april 2016 og fram til i dag.

– Han er ekstremt oppegående, og jeg setter stor pris på ham som person, sa Anders Behring Breivik da han torsdag kom inn på de ukentlige møtene som er kommet i stand for å avhjelpe isolasjonsbelastninger i fengselet.

Åtte vitner som skal forklare seg under bevisførselens siste dag.

– Ekstremt oppegående

48-åringen er den eneste utenforstående – i tillegg til Breiviks forskjellige advokater – som har hatt samvær med massedrapsmannen siden pågripelsen for snart seks år siden. Samtalene mellom de to er ofte lange, og 48-åringen har i oppdrag blant annet å utfordre Breivik på hans ytterliggående, politiske holdninger.

Besøksvennen er derfor blant de ytterst få som kan gi retten et bedre innblikk i Breivik som person og samtalepartner i fengselet, og kan bidra til å fylle ut bildet av hans mentale helse.

– Samværet begrenser seg, det blir ikke en meningsfull relasjon. Han er en person som blir betalt for å snakke med meg, og alt han sier blir rapportert. Jeg kan ikke være fortrolig med ham, og han kommer aldri til å invitere meg i juleselskap, sa Breivik.

Sosialkonsulent i Telemark fengsel avdeling Skien, Liv Haugen Bråthen (t.h.) og Margit Kise, avdelingsleder ved Skien fengsel i rettssalen før fjerde dag av rettssaken.

Åtte vitner

Blant vitnene er sosialkonsulent Liv Haugen Bråthen, og flere representanter for Skien fengsel og Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Flesteparten av dem skal forklare seg om de svært strenge og høyst spesielle soningsforholdene, samt hvordan de opplever at Breivik takler vilkårene og hvordan han er preget av dem.

Det sentrale spørsmålet for retten er hvilke tiltak anstaltene har iverksatt for avhjelpe skadevirkninger av det svært strenge soningsregimet Breivik soner under. Graden av isolasjon og mellommenneskelig kontakt er svært viktig i så måte.

Fengselsledelsen og helsepersonell mener Breivik i liten grad har vært isolert, fordi han har hatt hyppig kontakt med profesjonelle aktører i hele perioden han har sittet fengslet. Men Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik, mener massedrapsmannen er å anse som isolert så lenge han ikke får ha kontakt med andre innsatte. (©NTB)

Les også: Breivik om soningsforholdene: - Jeg lever i et helvete