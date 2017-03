Breiviks forsvarer: – Vi vil anke dommen

ANNONSE

– Det er en veldig grundig og seriøs dom som tar alle temaene vi har reist opp til grundig behandling. Vi ønsker å bryte den isolasjonen han har, så det er naturlig at vi anker denne saken, sa Storrvik da han møtte pressen etter at dommen var forkynt onsdag.

Han bekreftet at Breivik er orientert om dommen, men visste ikke hvordan han har reagert.

– Retten sier at isolasjonen snarlig må vurderes svært grundig. De påpeker bekymringsgrunnlaget, men smertegrensen mener lagmannsretten ikke er nådd. Jeg er mest opptatt av at han har sonet fem og et halvt år uten å møte andre innsatte. Det er en terskel for brudd. Lagmannsretten mener at den terskelen ikke er nådd. Det er jeg mest uenig i, sa advokaten.

Han viste til at både tingretten og lagmannsretten nå har vurderte soningsforholdene grundig.

– Det er vanskelig å gi noe klart svar på hvor denne grensen går. Det står i dommen at det må vurderes grundig. Vi ønsker å arbeide for at det blir konstatert et brudd. Vi vil anke dommen og gå videre, sa Øystein Storrvik.

Fakta: Fakta om Breiviks sak mot staten

* Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med ti års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret. * 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. * Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien. * 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling. * Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv. * Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering. * Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8, samt anført at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet. * Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel. * Onsdag slo lagmannsretten fast at soningsregimet ikke er i strid med menneskerettighetene.