Brende forsvarer hemmelighold rundt Saudi-votering

ANNONSE

I Stortingets spørretime onsdag ble Brende nok en gang konfrontert med spørsmål om hva Norge stemte under voteringen.

– Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.

Dette har vært en etablert internasjonal praksis, og også praktisert under skiftende regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren etterpå.

OPPRØRT: SV-leder Audun Lysbakken.

Intet signal om økt åpenhet

Det er ingenting i FN-reglene som hindrer enkeltland i å fortelle hvordan de stemte, selv om selve voteringen er hemmelig. Brende mener imidlertid Norge bør holde seg til praksis og signaliserer intet ønsket om mer åpenhet i fremtiden.

– Det har noe med hvordan FN fungerer å gjøre. Hvis det er behov for å endre på dette, burde man tatt det opp på prinsipielt grunnlag, uten at det er knyttet til en sak som denne, sier han til NTB.

Svaret fra utenriksministeren opprører SV. Partileder Audun Lysbakken mener Brende forsøker å vri seg unna.

– Et pinlig forsøk på tåkelegging. Statsrådene er i spørretimen for å svare på spørsmål. Det var det mest arrogante forsøket jeg noen gang har sett på å nekte å svare, sier Lysbakken.

Wallström orienterer Riksdagen

Spørsmålet er blitt en het politisk potet også i Sverige. Utenriksminister Margot Wallström løser spørsmålet ved å orientere utenrikskomiteen i Riksdagen bak lukkede dører om hva Sverige stemte.

Det er ikke aktuelt å gjøre noe tilsvarende her hjemme, ifølge Brende, som nok en gang viser til at det ikke har vært praksis for noe slikt. SV mener svenskenes håndtering er et eksempel til etterfølgelse.

– Om regjeringen har gode grunner til å ikke fortelle dette til offentligheten, burde de i det minste være villig til å fortelle det til Stortinget, sier han.

– Bisarr beslutning

Totalt fikk Saudi-Arabia 47 av 54 stemmer da landet nylig ble valgt inn som medlem i FNs kvinnekommisjon – Social and Economic Council. Mange har reagert, ettersom saudiarabiske kvinner lever under svært strenge sosiale restriksjoner og landet regnes som et av de minst likestilte i verden.

– Det er en bisarr beslutning å velge et sånt regime inn i FNs kvinnekommisjon. Denne gangen ble det bedt om votering, og Norge var et av landene som hadde stemmerett, påpekte Lysbakken i spørretimen.

Utenriksminister Børge Brende sendte imidlertid kritikk i retur, og påpekte at Iran ble valgt inn i samme FN-kommisjon 2011 da SV satt i regjering. Lysbakken mener situasjonen ikke kan sammenlignes.

– Den gang var det ingen votering, noe som er vanlig i FN-sammenheng. Det som var spesielt denne gangen, var at det bød seg en anledning til å markere seg mot Saudi-Arabia. Når det skjer, bør vi bruke muligheten, sier SV-lederen.